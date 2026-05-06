Hyundai Thành Công ưu đãi tới 220 triệu đồng trong tháng 5

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa công bố chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Hè bùng nổ - Ưu đãi tới 220 triệu”. Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 5 tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Hyundai Accent được ưu đãi tới gần 80 triệu đồng (Ảnh: HTV).

Ưu đãi đồng loạt các dòng xe

Theo công bố, mẫu xe nhận mức ưu đãi cao nhất là Hyundai Santa Fe với giá trị khuyến mại tối đa 220 triệu đồng.

Tiếp theo là Hyundai Stargazer với mức 107 triệu đồng và Hyundai Accent với 79 triệu đồng. Các dòng xe khác như Tucson, Creta và Grand i10 cũng nhận mức ưu đãi dao động từ 51 đến 68 triệu đồng.

Giá trị khuyến mại nêu trên bao gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. Mức ưu đãi cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng phiên bản và năm sản xuất của xe (2025 hoặc 2026).

Gia hạn bảo hành lên 8 năm

Bên cạnh việc ưu đãi về giá, HTV tiếp tục áp dụng chính sách nâng cấp thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước) cho các mẫu xe: Santa Fe, Accent, Grand i10 và Stargazer. Đây là chế độ bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường hiện nay, minh chứng cho cam kết về chất lượng và độ bền bỉ của sản phẩm.

Đại diện HTV chia sẻ rằng, chương trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe an toàn, tiện nghi của người dân trong mùa du lịch hè. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng năm 2026 được dự báo đến sớm, nhu cầu về một chiếc ô tô có hệ thống điều hòa sâu và không gian rộng rãi trở thành ưu tiên hàng đầu.

Tính đến hết quý I, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận đà phục hồi tích cực. Việc triển khai các chương trình kích cầu cùng nguồn cung ổn định được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sức mua trong thời gian tới.