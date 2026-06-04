Hyundai Thành Công ưu đãi tới 220 triệu đồng cho xe Hyundai chào mừng World Cup

Tháng 6, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhu cầu mua sắm tích cực khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, đặc biệt là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup đang đến gần. Nhu cầu di chuyển của người dân gia tăng, phục vụ các hoạt động nghỉ dưỡng, thăm người thân hoặc tụ họp, du lịch dài ngày.

Trong bối cảnh đó, các mẫu xe sở hữu thương hiệu uy tín, không gian rộng rãi, hệ thống điều hòa hiệu quả, công nghệ an toàn hiện đại và khả năng vận hành ổn định tiếp tục trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt.

Hyundai Tucson được giảm giá gần 70 triệu đồng (Ảnh: HTV).

Nắm bắt xu hướng đó, HTV triển khai chương trình ưu đãi tháng 6 với thông điệp “Hòa nhịp WorldCup - Ưu đãi lên tới 220 triệu đồng”, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp gia tăng cơ hội sở hữu xe Hyundai với chi phí hợp lý và giá trị sử dụng bền vững. Qua đó, khách hàng có thể an tâm tận hưởng mùa hè năng động cùng những hành trình tiện nghi, an toàn và thoải mái.

Theo chương trình, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 6 sẽ được áp dụng đồng thời các chính sách ưu đãi, cụ thể:

Giá trị khuyến mại tối đa bao gồm các quyền lợi được áp dụng tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất của xe (sản xuất 2025 hoặc 2026).

Các mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer tiếp tục được áp dụng chính sách nâng cấp thời hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước) - một trong những chính sách bảo hành dài hạn nổi bật trên thị trường hiện nay.

Đây là minh chứng cho cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm, độ bền bỉ cũng như hệ thống dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu, góp phần mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Chia sẻ về chương trình ưu đãi, đại diện HTV cho biết: “Mùa hè là thời điểm nhu cầu di chuyển của khách hàng gia tăng, đồng thời cũng là giai đoạn nhiều gia đình ưu tiên các kế hoạch nghỉ dưỡng và trải nghiệm cùng người thân.

Thông qua chương trình ưu đãi tháng 6, Hyundai Thành Công Việt Nam mong muốn mang đến thêm cơ hội để khách hàng dễ dàng sở hữu những mẫu xe an toàn, tiện nghi và phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng, đồng hành cùng khách hàng trong những hành trình mùa hè sôi động cùng World Cup 2026”.

Chương trình được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc với các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng 6.