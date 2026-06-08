Hyundai i20 thế hệ mới có dải đèn mang phong cách siêu xe Lamborghini

Hyundai đã công bố hình ảnh đầu tiên của i20 thế hệ mới, và điểm gây chú ý nhất nằm ngay ở phần đầu xe.

Hình ảnh nhá hàng cho thấy thiết kế đầu xe đầy ấn tượng, tiếp nối xu hướng gần đây của Hyundai khi mang đến những mẫu xe có ngoại hình vượt xa kỳ vọng so với tầm giá. Đặc biệt, cụm đèn chiếu sáng dường như được lấy cảm hứng từ thương hiệu siêu xe Italy.

Hyundai lần đầu tiên tung hình ảnh nhá hàng của thế hệ i20 mới (Ảnh: Hyundai).

Hình ảnh duy nhất được công bố cho thấy Hyundai i20 thế hệ mới sử dụng đèn LED định vị ban ngày (DRL) hình chữ Y nằm ngang, kết nối với nhau bằng một dải đèn nằm vắt ngang đầu xe. Thiết kế này có sự tương đồng rõ rệt với đèn DRL trên Lamborghini Revuelto, đồng thời cũng gợi nhớ tới cụm đèn hậu của mẫu siêu xe này.

Đèn DRL trên Lamborghini Revuelto (Ảnh: Topgear).

Điều đó không quá bất ngờ. Những hình ảnh xe chạy thử bị bắt gặp từ tháng 9 năm ngoái đã cho thấy khá rõ thiết kế cụm đèn mới, vì vậy đoạn teaser lần này chủ yếu là sự xác nhận từ Hyundai cho những gì giới quan sát đã dự đoán.

Dù thế hệ i20 hiện tại được sản xuất tại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, hình ảnh nhá hàng lần này lại được Hyundai Brazil đăng tải, qua đó xác nhận mẫu xe mới sẽ được sản xuất tại Brazil. Những mẫu xe khác đang được Hyundai lắp ráp tại quốc gia Nam Mỹ này gồm HB20, HB20S và Creta.

Hyundai i20 thế hệ mới bị bắt gặp trên đường thử (Ảnh: SH Proshots).

Theo Hyundai, i20 thế hệ mới sẽ được định vị như “cầu nối giữa xe hatchback và thế giới SUV”, hàm ý rằng phiên bản dành cho thị trường Brazil có thể sở hữu khoảng sáng gầm lớn hơn đôi chút so với xe ở các thị trường khác.

Ngoài phần đầu xe được thiết kế lại, các thông tin hiện có cho thấy i20 mới sẽ sở hữu kiểu dáng vuông vức hơn so với thế hệ hiện tại, với phần mui mới và các ô cửa sổ bên mang đường nét góc cạnh hơn. Kích thước tổng thể nhiều khả năng vẫn tương đương mẫu xe hiện tại, dù một số thông số có thể được điều chỉnh nhẹ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về khoang nội thất, nhưng nhiều khả năng i20 sẽ trở thành mẫu xe mới nhất của Hyundai được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect. Đây là giao diện sử dụng màn hình trung tâm cỡ lớn dạng máy tính bảng đặt nổi trên táp-lô.

Hệ thống Pleos Connect đã ra mắt trên mẫu xe điện Ioniq 3 và được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên phần lớn các mẫu xe Hyundai thế hệ mới trong tương lai.