Theo Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe thuộc diện triệu hồi lần này có cảm biến túi khí ở cột B bị lắp sai kỹ thuật, khiến túi khí trên những mẫu Elantra và Tucson có thể bung không đúng cách khi xảy ra va chạm, tăng nguy cơ gây chấn thương cho người ngồi trong xe.

Theo Autoblog, do các biến túi khí ở cột B bị lắp sai, nên có thể chỉ ảnh hưởng đến việc bung túi khí bên hông xe. Tuy nhiên, trong báo cáo của Hyundai không công bố cụ thể túi khí nào có thể bị bung không đúng cách khi xảy ra va chạm.

Đợt triệu hồi lần này tại thị trường Mỹ của Hyundai liên quan đến các mẫu xe gồm: Tucson 2026, Tucson Hybrid 2026, Tucson Plug-in Hybrid 2026, Hyundai Elantra 2026 và Hyundai Elantra N 2026.

Hãng xe Hàn Quốc cho biết chưa ghi nhận được bất cứ trường hợp bị thương hay tai nạn liên quan đến lỗi trên.

Hyundai sẽ thực hiện việc kiểm tra và thay thế cảm biến miễn phí cho những xe thuộc diện triệu hồi lần này.

Ngày nay, các cảm biến trên ô tô ngày càng hiện đại hơn, chúng có thể quyết định túi khí chỉ bung khi cần thiết. Các cảm biến này cũng có thể điều khiển lực bung khác nhau dựa theo kích thước người ngồi ở từng vị trí, để giúp hạn chế thương tích cho trẻ em.

Những thiết bị an toàn hiện đại này có thể trở thành con dao 2 lưỡi. Túi khí có thể cứu sống người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm nếu hoạt động đúng thiết kế. Tuy nhiên, khi xảy ra lỗi, đây cũng có thể là nguyên nhân tăng nguy cơ xảy ra va chạm hoặc làm người ngồi trong xe bị thương.