Hướng dẫn các bước phản ánh nếu nghi ngờ chất lượng xăng E10

Từ ngày 1/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", cho phép người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin và gửi phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu vị trí cửa hàng xăng dầu, địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, cũng như một số thông tin về mặt hàng và giá bán.

Đáng chú ý, ứng dụng cũng cho phép người dân gửi phản ánh về các vấn đề như bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Các phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý để xem xét, xử lý theo quy định.

Ứng dụng "Quanh tôi" là kênh tiếp nhận phản ánh về xăng dầu của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Làm gì khi nghi ngờ chất lượng xăng E10?

Để phản ánh nghi ngờ về chất lượng xăng E10, cũng như các loại xăng dầu khác, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng "Quanh tôi" trên App Store hoặc Google Play, rồi mở và đăng nhập.

Bước 2: Tìm và chọn cây xăng bạn muốn phản ánh, bấm vào mục "Báo cáo vi phạm".

Bước 3: Tại mục chọn nội dung vi phạm, tích chọn "Gian lận chất lượng xăng dầu". Phần mô tả chi tiết và hình ảnh đính kèm không phải là mục bắt buộc. Tuy nhiên, người dùng nên bổ sung nếu có bằng chứng để tăng độ tin cậy cho phản ánh.

Bước 4: Bấm "Gửi báo cáo", ứng dụng sẽ hiển thị thông báo "Đã gửi báo cáo. Cảm ơn bạn!".

Sau khi gửi, thông tin phản ánh sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan quản lý để tiếp nhận và xử lý. Lưu ý, người dùng không thể thu hồi báo cáo đã gửi; do đó, cần đảm bảo thông tin cung cấp hoàn toàn đúng sự thật.

Các bước phản ánh về chất lượng xăng dầu trên ứng dụng "Quanh tôi" (Ảnh chụp màn hình).

Để tìm cây xăng E5 RON 92 gần nhất:

Bước 1: Ở màn hình chính, bấm vào "Bộ lọc" (biểu tượng ngoài cùng bên phải trong thanh tìm kiếm).

Bước 2: Chọn loại nhiên liệu "E5".

Bước 3: Bấm "Áp dụng", ứng dụng sẽ hiển thị các cây xăng kinh doanh xăng E5 gần nhất.

Bộ lọc cho phép bạn tìm cây xăng kinh doanh xăng E5 gần nhất (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, mục "Xe của tôi" cho phép người dùng cập nhật thông tin phương tiện và lựa chọn loại nhiên liệu tương thích, giúp hệ thống tự động lọc và gợi ý các cây xăng phù hợp nhất.

Cuối cùng, mục "Nhiên liệu" sẽ hỗ trợ theo dõi lượng xăng tiêu thụ và chi phí mỗi lần nạp nhiên liệu.

Dựa trên dữ liệu này, chủ xe có thể dễ dàng đối chiếu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như chất lượng xăng không đảm bảo, nghi vấn gian lận tại cửa hàng xăng dầu hoặc lỗi kỹ thuật khiến xe hao nhiên liệu hơn mức bình thường.