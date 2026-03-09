Honda Việt Nam tròn 30 năm hoạt động, mở rộng sản phẩm xe máy và ô tô

HVN đang vận hành 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,75 triệu xe mỗi năm và tỷ lệ nội địa hóa vượt 96% (Ảnh: HVN).

Bán ra hơn 40 triệu xe máy trong 30 năm

Năm 2026 đánh dấu 30 năm Honda Việt Nam (HVN) hoạt động tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết trong giai đoạn này đã bán ra hơn 40 triệu xe máy trên toàn quốc.

Danh mục xe máy của Honda hiện gồm nhiều dòng sản phẩm như xe số, xe tay ga và xe côn tay. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu một số mẫu xe máy điện như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3. Theo doanh nghiệp, các dòng xe máy mới sẽ hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026 theo quy định tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu xe tay ga Air Blade 125 lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom của Marvel. Air Blade là một trong những mẫu xe tay ga bán chạy của hãng tại thị trường Việt Nam.

Các phiên bản đặc biệt của Honda Air Blade 125 được phân phối giới hạn 4.000 chiếc trên toàn quốc (Ảnh: HVN).

Ở mảng ô tô, Honda bắt đầu tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2006. Danh mục sản phẩm hiện nay gồm các mẫu xe sử dụng động cơ xăng và hybrid như CR-V e:HEV, HR-V e:HEV và Civic e:HEV.

Trong đó, CR-V e:HEV là mẫu xe hybrid đầu tiên của Honda được lắp ráp trong nước, bắt đầu từ năm 2026. Nhà máy lắp ráp ô tô của Honda Việt Nam có công suất khoảng 35.000 xe mỗi năm, hiện sản xuất một số mẫu xe chủ lực như City và CR-V.

So với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, ô tô Honda thường không cạnh tranh trực tiếp về giá bán. Tuy nhiên, các mẫu xe của hãng được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái như hệ thống an toàn Honda Sensing trên nhiều phiên bản.

Song song với việc phát triển sản phẩm, Honda Việt Nam cũng triển khai một số hoạt động liên quan đến giảm phát thải trong sản xuất. Doanh nghiệp cho biết đã vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp nhằm giảm phát thải trong chuỗi cung ứng.

Hoạt động liên quan đến an toàn giao thông

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Honda Việt Nam cũng triển khai các chương trình liên quan đến an toàn giao thông.

Hiện nay, HVN đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi (Ảnh: HVN).

Theo doanh nghiệp, các chương trình đào tạo an toàn giao thông được tổ chức hằng năm với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Từ năm 2018, Honda Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho học sinh lớp Một trên toàn quốc.

Đến nay, chương trình đã trao hơn 12 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em theo số liệu từ chương trình tăng từ 37% trước năm 2018 lên khoảng 85% vào năm 2025.

Năm 2025, Honda Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai thí điểm chương trình đào tạo lái xe gắn máy (moped) cho học sinh trung học phổ thông và lực lượng cảnh sát giao thông nòng cốt. Chương trình sau đó được mở rộng tới nhiều trường trung học phổ thông trên cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp cũng trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường trung học phổ thông phục vụ hoạt động đào tạo lái xe an toàn.