Honda Việt Nam triển khai mô hình thí điểm nâng cao an toàn giao thông

Trước tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục và đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cộng đồng, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai chương trình hướng dẫn kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho gần 1.500 người dân và học sinh trên địa bàn xã Đan Phượng.

Hướng dẫn viên HVN đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh (Ảnh: HVN).

Chương trình được xây dựng theo mô hình đào tạo toàn diện, bao phủ đầy đủ các nhóm đối tượng trong cộng đồng, từ học sinh tiểu học, trung học đến người trưởng thành.

Đây được xem là mô hình điểm, nhằm triển khai tại các địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông cao trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

Các em học sinh chăm chú nghe hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn từ Hướng dẫn viên HVN (Ảnh: HVN).

Theo đó, trong hai ngày 23 và 24/1, HVN đã phối hợp với Cục CSGT tổ chức chương trình khảo sát và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại xã Đan Phượng.

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tá Nguyễn Hồng Long - Phó trưởng phòng Phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Xúc tiến an toàn giao thông - Công ty Honda Việt Nam; lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn.

Học sinh thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn dưới sự hướng dẫn của CSGT và Hướng dẫn viên HVN (Ảnh: HVN).

Trong khuôn khổ chương trình, HVN và Cục CSGT phối hợp xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đối với học sinh Tiểu học: Chương trình tập trung vào việc nhận biết biển báo giao thông đường bộ; kỹ năng đi bộ qua đường an toàn, lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em cũng như tư thế ngồi an toàn cùng người lớn.

Học sinh thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn dưới sự hướng dẫn của CSGT (Ảnh: HVN).

Đối với học sinh Trung học: Nội dung đào tạo chú trọng trang bị kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, kỹ năng phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông, kiểm tra phương tiện trước khi lái, tư thế lái xe và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Người dân xã Đan Phượng thực hành lái xe an toàn trên máy tập lái xe (Ảnh: HVN).

Đối với người dân trong độ tuổi từ 18 đến 70: Chương trình tập trung hướng dẫn về kỹ năng phân tích và phòng tránh rủi ro, điều khiển phương tiện an toàn trong điều kiện giao thông thực tế như đi từ đường nhánh ra đường chính, lái xe ban đêm và trong điều kiện giao thông phức tạp.

Chương trình hướng dẫn và nâng cao nhận thức về việc tuân thủ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho bản thân, gia đình, bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi.

Người dân xã Đan Phượng thực hành kỹ năng lái xe an toàn (Ảnh: HVN).

Thông qua chương trình, nhận thức và hành vi tham gia giao thông an toàn của người dân từng bước được nâng cao, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng.

Đồng thời, hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của HVN với vai trò đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, hướng tới mục tiêu toàn cầu của Honda “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô” vào năm 2050.