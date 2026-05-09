Honda Việt Nam: 30 năm khẳng định vị thế và bước chuyển mình xanh hóa

Doanh số tăng trưởng bất chấp áp lực thị trường

Được thành lập từ năm 1996, chặng đường 30 năm của Honda Việt Nam là một hành trình bền bỉ kiến tạo niềm tin. Đến nay, với cột mốc ấn tượng 40 triệu xe được sản xuất sau 30 năm, HVN đã khẳng định vai trò trụ cột trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn giao thông quốc gia.

Suốt 30 năm qua, những dòng xe máy Honda bền bỉ đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên mọi nẻo đường của hàng triệu gia đình Việt (Ảnh: Quân Đỗ).

Trong bối cảnh thị trường xe máy đang bão hòa và chịu sức ép lớn từ xu hướng chuyển đổi xanh, Honda Việt Nam một lần nữa khẳng định bản lĩnh. Kết thúc năm tài chính tính đến ngày 31/3/2026, HVN đã đạt doanh số 2.262.140 xe máy, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, doanh số xe máy của hãng đã đạt mức tăng trưởng gần 20% so với tháng trước đó.

Sự tăng trưởng này khẳng định sức hút bền bỉ của các dòng xe động cơ đốt trong. Đại diện HVN chia sẻ: “Kết quả này là minh chứng thực tế cho thấy xe xăng Honda vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu nhờ sự bền bỉ, tính kinh tế cao, mạng lưới bảo trì (HEAD) rộng khắp và giá trị thanh khoản tốt”.

Honda Việt Nam đánh dấu cột mốc lịch sử với chiếc xe máy thứ 40 triệu được xuất xưởng (Ảnh: HVN).

Trong suốt ba thập kỷ qua, sự đóng góp của Honda không chỉ nằm ở những con số doanh số. Đó còn là những hoạt động đào tạo lái xe an toàn cho hàng triệu người, những dự án bảo vệ môi trường và nỗ lực nội địa hóa ngành công nghiệp phụ trợ.

Honda đã trở thành một phần của văn hóa giao thông Việt Nam, nơi chiếc xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là "người bạn đồng hành" tin cậy.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc duy trì đà tăng trưởng dương cho thấy chiến lược sản phẩm của HVN vẫn đang bám sát nhu cầu thực tế. Khách hàng vẫn ưu tiên những sản phẩm có độ tin cậy cao và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp - những giá trị cốt lõi mà Honda đã dày công xây dựng suốt 30 năm qua.

Tầm nhìn và định hướng tương lai

Honda Việt Nam không hề “ngủ quên trên chiến thắng” của xe xăng. Song song với việc duy trì ưu thế của động cơ đốt trong, hãng đang tăng tốc thực hiện lộ trình điện hóa với mục tiêu chiếm lĩnh vị trí số 1 thị trường xe điện tại Việt Nam vào năm 2026.

Đại diện HVN chia sẻ: “Thông điệp ‘Dù xăng hay điện, xe máy là Honda’ chính là lời cam kết về chất lượng đồng nhất mà HVN gửi tới khách hàng. Hãng không đơn thuần chỉ bán một chiếc xe máy điện, mà còn cam kết phát triển một hệ sinh thái xe điện chất lượng cao với tiêu chuẩn khắt khe nhất về hiệu suất và độ an toàn, cùng chất lượng dịch vụ tốt và tận tâm giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HVN đã vạch ra một lộ trình sản phẩm cụ thể với tính thực tiễn cao. Năm 2025 HVN đạt thành công bước đầu khi mẫu ICON e: bán ra vào năm 2025 có doanh số đáp ứng kỳ vọng.

Năm 2026 được kỳ vọng là năm bùng nổ của xe điện Honda khi HVN dự kiến bán ra mẫu CUV e: (phân khúc cao cấp) trong tháng 5 và mẫu xe máy điện mới là chiếc Honda UC3 thuộc phân khúc trung cấp (cùng với Icon e:) trong tháng 6.

Trong năm 2027, HVN hứa hẹn sẽ ra mắt ít nhất 2 mẫu xe máy điện nằm ở phân khúc phổ thông.

Mẫu xe điện Honda UC3 thuộc phân khúc trung cấp dự kiến ra mắt vào tháng 6 (Ảnh: HVN).

“Chúng tôi có thế mạnh để tạo ra sản phẩm an toàn và có cảm giác lái chân thật, mang tới cảm hứng cầm lái từ kinh nghiệm xe xăng. Chúng tôi cam kết sẽ mang các công nghệ và bí quyết đó áp dụng cho lĩnh vực xe máy điện, tương tự với việc phát triển hệ thống pin theo chuẩn quốc tế vào Việt Nam cho người tiêu dùng Việt Nam an tâm sử dụng và an toàn hơn”, bà Sayaka Hattori - Tổng giám đốc HVN - chia sẻ.

Điểm mấu chốt trong chiến lược năm 2026 của Honda chính là việc giải quyết nỗi lo hạ tầng. Hãng tập trung mạnh mẽ vào việc mở rộng mạng lưới trạm sạc và cung cấp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp ngay tại hệ thống HEAD hiện có. Điều này giúp khách hàng xóa bỏ rào cản về việc sạc pin hay sửa chữa khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Việc phát triển song song hai dòng sản phẩm không chỉ giúp HVN giữ vững thị phần mà còn hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon, hướng đến mục tiêu của HVN là đưa xe điện Honda trở thành phương tiện di chuyển chính yếu, có khả năng thay thế cho xe xăng trong tương lai gần.