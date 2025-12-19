Honda tạm dừng sản xuất ô tô tại Trung Quốc do thiếu chip bán dẫn

Honda Motor dự kiến tạm thời dừng hoạt động sản xuất xe tại các nhà máy liên doanh với GAC ở Trung Quốc từ cuối tháng 12. Động thái này đặc biệt đáng chú ý bởi Trung Quốc vừa là thị trường tiêu thụ chủ lực, vừa là trung tâm sản xuất quan trọng của Honda.

Việc dừng dây chuyền sản xuất cho thấy những gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn đang tác động đến lịch sản xuất, bất chấp kỳ vọng trước đó rằng tình hình sẽ sớm bình thường trở lại.

Tình trạng gián đoạn sản xuất của Honda tại Trung Quốc là do thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn (Ảnh minh họa: CarNewsChina).

Theo nguồn tin từ InvestingLive, cả ba nhà máy liên doanh GAC Honda tại Trung Quốc sẽ ngừng hoàn toàn hoạt động lắp ráp xe từ ngày 29/12 đến 2/1. Trong khoảng thời gian 5 ngày này, toàn bộ các công đoạn sản xuất xe hoàn chỉnh tại các cơ sở nói trên sẽ bị ngừng lại.

Honda cho biết nguyên nhân chính của việc tạm dừng sản xuất tại Trung Quốc là tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn kéo dài. Hãng thừa nhận nguồn cung chip trước đó từng có dấu hiệu cải thiện, nhưng đợt ngừng sản xuất mới nhất cho thấy khả năng nguồn cung chất bán dẫn vẫn chưa đủ để duy trì hoạt động liên tục.

Trong năm 2024, Honda đã sản xuất khoảng 816.597 xe tại Trung Quốc, tương đương khoảng 22% tổng sản lượng toàn cầu của hãng. Doanh số bán ra tại thị trường này cũng vượt 850.000 xe, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Trung Quốc với tư cách vừa là trung tâm sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ cốt lõi của hãng xe Nhật Bản.

Việc tạm dừng sản xuất lần này được xem là bước lùi so với các dự báo trước đó của Honda. Hãng từng cho biết điều kiện sản xuất được kỳ vọng sẽ trở lại bình thường từ cuối tháng 11. Tuy nhiên, thông báo ngừng dây chuyền vừa được công bố này cho thấy những thách thức về chuỗi cung ứng vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây khó khăn cho nỗ lực ổn định sản lượng.

Phản ứng của giới đầu tư cũng phản ánh mối lo ngại này. Trong ngày 18/12, cổ phiếu Honda đã giảm khoảng 1,5% trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Diễn biến này cho thấy thị trường lo ngại rằng tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài, kết hợp với nhu cầu yếu, có thể gây áp lực lên kết quả kinh doanh của Honda trong thời gian tới.

Ngoài việc tạm dừng sản xuất tại Trung Quốc, Honda cũng có kế hoạch ngừng sản xuất ngắn ngày tại các nhà máy trong nước ở Nhật Bản. Cụ thể, các nhà máy tại Nhật sẽ dừng hoạt động vào ngày 5 và 6/1/2026.

Các đợt tạm ngừng sản xuất được cho là minh chứng rõ ràng cho tác động dai dẳng của tình trạng thiếu chip bán dẫn đối với hoạt động sản xuất của Honda. Dù từng xuất hiện tín hiệu khả quan, những thay đổi mới nhất cho thấy nút thắt liên quan đến chip vẫn tiếp tục chi phối kế hoạch sản xuất của hãng tại Trung Quốc cũng như nhiều thị trường khác.