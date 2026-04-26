Honda sẽ dừng bán ô tô tại Hàn Quốc

Ngày 23/4, Honda Motor thông báo sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh ô tô của Honda Korea Co., Ltd. vào cuối năm 2026. Đây là công ty con phụ trách kinh doanh xe máy và ô tô của Honda, có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.

Honda bắt đầu kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc từ năm 2004 (Ảnh: Honda).

Lý do là đang có những thay đổi trong môi trường của thị trường ô tô toàn cầu và Hàn Quốc, cùng với việc hãng cân nhắc kỹ lưỡng chiến lược kinh doanh nhằm tập trung nguồn lực để tăng cường năng lực cạnh tranh trung và dài hạn.

Sau khi ngừng kinh doanh, hãng vẫn sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hậu mãi cho khách hàng tại thị trường này, bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng phụ tùng và hỗ trợ bảo hành.

Đối với Honda, Hàn Quốc là một thị trường nhỏ, nơi các thương hiệu nội địa như Hyundai và Kia vẫn chiếm ưu thế, trong khi BYD của Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mở rộng.

Năm ngoái, Honda chỉ bán được chưa tới 2.000 xe tại thị trường này, giảm hơn 20% so với một năm trước đó.

Trong số 26 thương hiệu ô tô nước ngoài tại Hàn Quốc, Honda đứng thứ 18, với doanh số chỉ đạt 84 xe trong tháng 3. Trong khi đó, Toyota đứng thứ 10, với doanh số 738 xe. Đứng đầu là Tesla, bán được hơn 11.000 xe cùng kỳ.

Honda đang chứng kiến sự sụt giảm doanh số đồng loạt tại nhiều thị trường châu Á do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ chính các đồng hương Nhật Bản, các thương hiệu Hàn Quốc và sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, doanh số bán lẻ của Honda đã giảm xuống còn khoảng 646.000 xe trong năm 2025, giảm tới 60% so với 5 năm trước đó. Honda cũng sẽ đóng cửa ít nhất một nhà máy liên doanh sản xuất ô tô tại Trung Quốc, theo các nguồn tin của Reuters.

Năm ngoái, doanh số của Honda tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng giảm.

Quyết định mới nhất của Honda phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại các thị trường châu Á.