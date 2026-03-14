Honda khai tử cùng lúc 3 mẫu ô tô điện vì khoản lỗ khổng lồ

Chiều 12/3 (giờ Việt Nam), Honda thông báo dừng toàn bộ kế hoạch phát triển và ra mắt thị trường Mỹ đối với dòng sản phẩm Zero Series (0 SUV, 0 Saloon) và mẫu crossover Acura RSX. Cả ba đều là xe thuần điện.

Dự án Zero Series bị khai tử vì Honda không muốn khoản lỗ thêm trầm trọng (Ảnh: Carscoops).

Trong thông cáo báo chí, Honda viết:

"Để cải thiện tình hình lợi nhuận càng sớm càng tốt, Honda đã xem xét nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, công ty quyết định hủy bỏ việc phát triển và ra mắt thị trường ba mẫu xe điện dự kiến sản xuất tại Mỹ, đó là Honda 0 SUV, 0 Saloon và Acura RSX.

Việc sản xuất và bán ra thị trường ba mẫu xe này trong bối cảnh nhu cầu về xe điện đang giảm đáng kể có thể khiến công ty tiếp tục thua lỗ trong dài hạn".

Thay vào đó, hãng ô tô Nhật Bản sẽ tái phân bổ nguồn lực và tập trung phát triển các dòng xe hybrid, đồng thời hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu thêm 30% đối với các mẫu xe hybrid cỡ lớn.

Honda ước tính lỗ 15,8 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 này (Ảnh: Carscoops).

Honda dự kiến ghi nhận khoản lỗ lên đến 2.500 tỷ yên, tương đương 15,8 tỷ USD, do ảnh hưởng của thuế quan tai Mỹ, nhu cầu xe điện suy giảm và sức hút sản phẩm tại châu Á đi xuống. Đây là khoản lỗ kỷ lục được ghi nhận kể từ khi Honda trở thành công ty đại chúng.

Honda từng là một trong những nhà sản xuất ô tô quyết tâm theo đuổi xu hướng xe điện. Công ty từng công bố mục tiêu ra mắt 30 mẫu xe điện mới vào năm 2030 với doanh số hằng năm 2 triệu xe, đạt 100% doanh số bán hàng là xe không phát thải vào năm 2040 và trung hòa carbon "cho tất cả sản phẩm và hoạt động của công ty" vào năm 2050.

Honda không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất đối mặt với tình trạng doanh số xe điện suy giảm tại Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc.

Ford đã công bố khoản lỗ 19,5 tỷ USD, lớn nhất lịch sử thương hiệu, liên quan đến các khoản đầu tư vào xe điện. GM ghi nhận khoản lỗ 7,6 tỷ USD, và tập đoàn Stellantis ghi nhận khoản lỗ khổng lồ 26,6 tỷ USD cho xe điện.

Mẫu Acura RSX (Ảnh: Carscoops).

Trước đó, cả ba mẫu xe này dự kiến được lắp ráp tại nhà máy ô tô Honda ở Ohio và sử dụng nền tảng do Honda phát triển.

Hai mẫu xe Zero Series được dung hòa giữa hai yếu tố "giá cả phải chăng" và "nhiều công nghệ hiện đại". Chúng thừa hưởng những kinh nghiệm của Honda trong giải đua F1, đồng thời sở hữu thiết kế tương tự những mẫu xe biểu tượng của thập niên 70 và 80, như Lamborghini Countach, AMC Gremlin, Aston Martin Lagonda Shooting Brake.

Honda Zero Series dự kiến có tầm vận hành 480km và mở bán trong năm 2027. Tất nhiên, điều đó đã không thành hiện thực.