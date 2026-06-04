Honda City và Vios bám đuổi quyết liệt trong phân khúc sedan hạng B

Sang tháng 6, Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm tiền mặt 50-57 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu sedan hạng B này xuống còn 449-512 triệu đồng.

Chương trình khuyến mại đem lại lợi thế cạnh tranh khá lớn cho Honda City trong bối cảnh phần lớn các đối thủ vẫn duy trì ưu đãi tương tự tháng trước. Ví dụ, đối với Toyota Vios, mẫu sedan hạng B này được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 6, đưa giá bán thực tế giảm 23-27 triệu đồng xuống 435-518 triệu đồng.

Honda City được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Có thể thấy, giá bán sau ưu đãi của Honda City đang dễ tiếp cận ngang Toyota Vios.Tuy nhiên City vẫn sẽ có giá lăn bánh cao hơn Vios, do mức thu lệ phí trước bạ được tính theo giá bán lẻ đề xuất, không phải giá bán sau ưu đãi.

Nhưng khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân về trang bị, City có phần nổi trội hơn Vios khi sở hữu hệ thống an toàn chủ động ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Lợi thế này hứa hẹn sẽ giúp City thu hẹp khoảng cách doanh số với Vios trong tháng 6.

Sau 4 tháng đầu năm, Toyota Vios vẫn đang là sản phẩm dẫn đầu nhóm sedan hạng B, với lũy kế doanh số đạt 3.487 xe, Honda City đứng thứ hai, với 2.165 chiếc được tiêu thụ.

Phân khúc này còn Kia Soluto và Nissan Almera nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các mẫu sedan hạng B còn lại cũng có khuyến mại lớn trong tháng 6. Ví dụ, Hyundai Accent tiếp tục được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi có tổng giá trị lên tới 79 triệu đồng, gồm: giảm tiền mặt, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Mazda2 vẫn có ưu đãi giảm giá 19-30 triệu đồng trong tháng 6, đưa giá bán khởi điểm thực tế xuống còn 399 triệu đồng. Đây là một trong những lợi thế cạnh tranh của sản phẩm này, góp phần giúp doanh số vượt qua Accent và City trong hai tháng gần đây.

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage được hãng tặng phiếu nhiên liệu trị giá 43,5-46 triệu đồng tùy phiên bản. Tại đại lý, phiếu nhiên liệu này có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt, đưa giá xe giảm còn 334-446,5 triệu đồng.