Tại thị trường Việt Nam, Honda Africa Twin 2026 được bán ra với 2 phiên bản gồm: CRF1100L Africa Twin (giá 540,99 triệu đồng) và CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (giá 620,99 triệu đồng). Giá bán của mẫu mô-tô này còn cao hơn chiếc Honda City (giá cao nhất 569 triệu đồng).

Theo Honda Việt Nam, đây là thế hệ mới của dòng xe adventure, tuy nhiên nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản 2026 chỉ là màu sơn mới. Giá bán của Africa Twin 2026 đã thấp hơn so với bản tiền nhiệm.

Khi được bán ra tại thị trường Việt Nam, Honda Africa Twin sẽ cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như BMW R 1250 Adventure (khoảng 700 triệu đồng), Ducati Multistrada, KTM 1290 Super Adventure S (giá khoảng 860 triệu đồng) và Harley-Davidson Pan America (giá khoảng 800 triệu đồng).

Ở phiên bản Adventure Sports, xe được tạo điểm nhấn bởi mảng đỏ xuất phát từ phần đầu xe. Phần la-zăng màu vàng đồng tạo điểm nhấn.

Trong khi ở phiên bản tiêu chuẩn, Africa Twin nổi bật với tông màu đỏ xuyên suốt từ phần đầu xe tới đuôi xe.

Honda Africa Twin có kích thước dài x rộng x cao là 2.305 x 960 x 1.530mm và khoảng cách trục bánh xe 1.570mm. Mẫu Adventure của Honda có độ cao yên 835-855mm, khoảng sáng gầm xe 220mm.

Hệ thống kính chắn gió được điều khiển 5 cấp. Dàn nhựa ở phần đầu xe cỡ lớn, giúp điều hướng luồng không khí quanh thân trên của người lái.

Đèn pha LED dạng kép, đi kèm đèn ban ngày có khả năng tự động điều chỉnh cường độ.

Theo công bố của hãng xe Nhật Bản, Africa Twin mới sử dụng khung sườn thép nhẹ, gắp nhôm lấy cảm hứng từ dòng CRF450R.

Giảm xóc trước hành trình ngược Showa EERA đường kính 45mm, có khả năng điều chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ đàn hồi.

Giảm xóc sau dạng trụ đơn Showa EERA sử dụng liên kết Pro-Link, có khả năng điều chỉnh điện tử trước lò xo, độ nén và độ đàn hồi.

Xe sử dụng vành trước 19inch (trên bản Adventure Sports) hoặc 21inch (trên bản tiêu chuẩn), cùng vành sau 18inch, đi cùng lốp không săm.

Một số trang bị đáng chú ý trên chiếc adventure này như màn hình TFT có kích thước 6,5inch (kết nối Apple CarPlay và Android Auto), hệ thống IMU 6 trục giúp đo lường chính xác điều kiện lái xe theo thời gian thực, bảo vệ tay lái (trên bản Adventure Sports), bình xăng 24,8 lít...

Theo công bố của Honda Việt Nam, Africa Twin 2026 sử dụng hệ thống động cơ 1.084cc, xi-lanh đôi, sản sinh công suất 100 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 112Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 5,1 lít/100km. Theo công bố của nhà sản xuất, xe tương thích với xăng E5 và E10.

Các tính năng hỗ trợ lái và an toàn được Honda trang bị cho mẫu xe này gồm hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, chống bốc đầu, đa dạng chế độ lái.

Với giá bán cao (tương đương nhiều mẫu xe ô tô), kích thước lớn, nặng cân, Honda Africa Twin không phải sản phẩm dành cho số đông. Mẫu xe này phù hợp với nhóm khách hàng ưa thích chinh phục các địa hình khó. Đây không phải là mẫu xe có thể sử dụng hàng ngày trong những đô thị đông đúc, đường nhỏ.

Theo Honda Việt Nam, ra mắt lần đầu tại châu Âu vào năm 1988, Honda Africa Twin đã trở thành biểu tượng của tinh thần “True Adventure”, lấy cảm hứng từ những mẫu xe từng chinh phục Dakar Rally huyền thoại.