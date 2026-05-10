Cụ thể, những Ford Explorer thuộc diện triệu hồi được sản xuất từ 28/9/2017 đến 25/2/2019. Các xe này được nhập khẩu từ thị trường Mỹ và được phân phối bởi Ford Việt Nam.

Theo Ford Việt Nam, các xe thuộc diện triệu hồi có thể xảy ra trường hợp thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy. Tình trạng này có thể gây ra tiếng kêu lục cục, khiến xe vận hành bất thường hoặc làm lệch độ chụm bánh sau.

Ford Explorer lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2016 (Ảnh: CTV).

Cũng theo hãng xe Mỹ, nếu thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau bị gãy, người lái sẽ khó kiểm soát tay lái hơn, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Chương trình triệu hồi lần này với xe Ford Explorer sẽ bắt đầu từ ngày 7/5. Với các xe thuộc diện triệu hồi, Ford Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm tra và thay thế cả hai thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau.

Ford Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm tra và thay thế miễn phí cho khách hàng. Thời gian vào khoảng 1h/xe.

Đối với các xe Ford Explorer do Ford Motor Company sản xuất, được nhập khẩu vào Việt Nam không thông qua Ford Việt Nam (bao gồm các trường hợp di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Ford Motor Company, nếu có yêu cầu, Ford Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra và thay thế cả hai thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau, đồng thời kiểm tra góc đặt bánh xe và điều chỉnh độ chụm sau.

Khoang lái Ford Explorer 2017 (Ảnh: CTV).

Hiện nay, trong danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam trên website chính thức đã không còn sự xuất hiện của dòng SUV 7 chỗ Ford Explorer. Mẫu SUV cỡ lớn này đã bị dừng bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 7/2025.

Đời xe hiện hành của Explorer thuộc thế hệ thứ 6, ra mắt Việt Nam vào năm 2022. Thời điểm đó, mẫu xe này tạo được sức hút lớn với khách Việt, thậm chí từng bị đại lý bán chênh tới 200 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Explorer cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng E như Hyundai Palisade và Volkswagen Teramont X.

Tuy nhiên, giá bán cao cùng kích thước lớn khiến Ford Explorer khó tiếp cận số đông người dùng Việt. Mẫu xe này thường xuyên xuất hiện trong danh sách những dòng xe bán chậm nhất tháng trên thị trường.