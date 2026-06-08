Hơn 1.000 xe tay ga Vespa, Liberty bị triệu hồi tại Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về chương trình triệu hồi xe để thay thế linh kiện đèn chiếu sáng phía trước. Theo đó, có 1.063 chiếc xe tay ga Vespa và Liberty 125cc thuộc diện ảnh hưởng, được sản xuất trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay.

Qua kiểm tra của Piaggio Việt Nam, trên các xe thuộc diện triệu hồi, tụ điện trong mạch điện tử của đèn chiếu sáng phía trước (bao gồm đèn chiếu xa và chiếu gần) do nhà cung cấp sản xuất có thể không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hệ quả là đèn chiếu gần và đèn chiếu xa trên những xe này có thể tắt đột ngột.

Trong hơn 1.000 xe bị triệu hồi, dòng Vespa Sprint 125cc có số lượng lớn nhất (746 chiếc), tiếp đến là Sprint 150cc (238 chiếc), Primavera 125cc (53 chiếc) và cuối cùng là Liberty 125cc (26 chiếc) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong một số trường hợp, tín hiệu đèn trên bảng đồng hồ có thể ngừng hoạt động. Việc này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và mức độ an toàn khi vận hành xe, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng môi trường yếu.

Tuy nhiên, lỗi linh kiện này chỉ xảy ra đối với một tỷ lệ nhất định trong số các xe thuộc diện ảnh hưởng, theo Piaggio Việt Nam. Nếu xe được lắp ráp bằng linh kiện bị lỗi, có thể xảy ra hiện tượng đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần không hoạt động, hoặc cả hai cùng không hoạt động.

Khi đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều không hoạt động trong quá trình vận hành trong điều kiện ánh sáng môi trường không bảo đảm, xe vẫn còn hai đèn vị trí phía trước được lắp đặt gần các đèn báo rẽ phía trước, cung cấp ánh sáng để người lái nhận biết sự cố, đồng thời cảnh báo cho các phương tiện đi ngược chiều.

Các dòng xe tay ga của Vespa đều được định vị ở phân khúc cao cấp. Trong đó, bộ đôi Primavera và Sprint có giá bán lẻ đề xuất dao động từ 80 triệu đồng đến 104 triệu đồng tùy phiên bản (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các chủ sở hữu xe Vespa và Liberty 125cc được sản xuất trong hai tháng đầu năm có thể chủ động kiểm tra số khung xe theo danh sách được đăng tải trên website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc của Piaggio Việt Nam.

Nếu xe thuộc diện triệu hồi, người dùng nên mang xe đến đại lý ủy quyền gần nhất để kiểm tra và khắc phục miễn phí. Thời gian sửa chữa dự kiến khoảng 20 phút mỗi xe.