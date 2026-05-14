Học sinh Bắc Ninh thử xe điện VinFast tại sự kiện “Phủ xanh trường học 2026”

Xe điện VinFast hút học sinh nhờ thiết kế hợp gu, dễ làm quen

Vừa qua, chương trình “Phủ xanh trường học 2026” đã đến với Trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh). Chương trình lan tỏa thông điệp sử dụng phương tiện giao thông xanh nhằm bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa giao thông văn minh trong học đường.

Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ đăng ký lái thử xe máy điện VinFast (Ảnh: VinFast).

Điểm nhấn của sự kiện là khu vực lái thử các dòng xe máy điện VinFast ngay tại sân trường. Trong đó, VinFast Amio thu hút nhiều học sinh nhờ vóc dáng gọn, có bàn đạp hỗ trợ và cách vận hành dễ làm quen, phù hợp với nhu cầu đi học hằng ngày.

Em Nguyễn Bích Ngọc thích thú với mẫu xe nhỏ gọn, an toàn như Amio (Ảnh: VinFast).

Em Nguyễn Bích Ngọc, học sinh lớp 12D4 cho biết đã sử dụng xe điện từ năm lớp 8 nên khá hiểu những tiêu chí cần có ở một mẫu xe dành cho học sinh, đặc biệt là sự an toàn và dễ điều khiển. Theo Ngọc, VinFast Amio đáp ứng tốt những yêu cầu đó.

“Vấn đề an toàn luôn rất quan trọng với lứa tuổi học sinh bởi chúng em chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý những tình huống khó khi tham gia giao thông, em cảm thấy tự tin khi điều khiển mẫu xe này”, Bích Ngọc nói.

Em Tân Hải Đăng, học sinh lớp 11B, cũng ấn tượng với trải nghiệm lái thử xe điện Amio tại chương trình. Theo nam sinh, điểm nhấn của Amio nằm ở trang bị pedal và thiết kế 2 yên.

“Với Amio, khi pin yếu, em vẫn có thể đạp pedal để tiếp tục di chuyển. Ngoài ra, việc xe có thiết kế 2 yên cũng giúp người ngồi sau thoải mái, trong khi xe vẫn giữ được sự gọn nhẹ”, Hải Đăng chia sẻ.

Các mẫu xe đa dạng của VinFast thu hút học sinh tham gia lái thử, trải nghiệm (Ảnh: VinFast).

Bên cạnh VinFast Amio, các mẫu xe với đủ phong cách như Flazz, ZGoo, Feliz 2025 Lite hay Evo Grand Lite… cũng thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh, tạo nên bầu không khí sôi động trên sân trường.

Lan tỏa văn hóa giao thông xanh trong học đường

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm xe điện, sự kiện còn có sự đồng hành của đại diện lực lượng cảnh sát giao thông. Học sinh được phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe điện an toàn và rèn ý thức tuân thủ luật giao thông.

Thông qua những tình huống thực tế và chia sẻ từ lực lượng CSGT, nhiều học sinh cho biết đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân để tham gia giao thông an toàn, văn minh. Sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và lực lượng chức năng cũng giúp buổi sinh hoạt dưới cờ trở nên thiết thực, gần gũi hơn với học sinh.

Sự phối hợp của nhà trường, VinFast và lực lượng chức năng giúp mang đến một buổi sinh hoạt dưới cờ bổ ích cho học sinh (Ảnh: VinFast).

Theo cô giáo Vũ Thị Ngọc, việc nâng cao ý thức và kỹ năng điều khiển xe điện an toàn cho học sinh hiện nay là rất cần thiết, bởi xe điện đã trở thành phương tiện đi học quen thuộc của nhiều em.

Cô Vũ Thị Ngọc hào hứng trải nghiệm lái thử xe điện VinFast cùng học sinh (Ảnh: VinFast).

Hiện nhà trường có gần 2.000 học sinh, trong đó khoảng 60% học sinh sử dụng xe điện để đi học. Nhiều học sinh phải di chuyển quãng đường 7-10 km, thậm chí xa hơn từ các khu vực như Đại Đồng, Tam Sơn hay Yên Viên để đến trường.

Trong bối cảnh học sinh học cả sáng lẫn chiều, xe điện trở thành phương tiện giúp các em chủ động hơn trong việc đi lại. Vì vậy, sự kiện lần này rất ý nghĩa khi giúp các em nâng cao hơn nữa kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn.

“Chương trình Phủ xanh trường học 2026 có ý nghĩa thiết thực với học sinh thông qua nội dung tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông và kết hợp giới thiệu các dòng xe điện phù hợp với học sinh”, cô Ngọc nói.