Hình ảnh chính thức đầu tiên Toyota Innova thế hệ mới

Mẫu xe này sẽ vẫn là minivan ba hàng ghế, nhưng sử dụng nền tảng khung gầm TNGA thay cho kết cấu khung thang dùng chung với mẫu bán tải Hilux như thế hệ hiện tại.

Thiết kế mũi xe có vẻ hiện đại, trẻ trung hơn mẫu hiện tại (Ảnh: Toyota Indonesia).

Hình ảnh teaser cho thấy phần đầu xe Innova thế hệ mới có lưới tản nhiệt 6 cạnh, cụm đèn pha sắc cạnh hơn, các hốc gió trên cản trước cao hơn, và có vẻ như có ốp bảo vệ gầm. Hình ảnh không để lộ nhiều hông xe, nhưng vòm bánh trước có hình khối, dày dặn hơn trước.

Nhìn tổng thể, mũi xe Innova mới trông rắn rỏi, mạnh mẽ hơn phiên bản hiện tại, nghiêng về phong cách SUV hơn.

Ngoài thiết kế, Innova mới có một thay đổi lớn là dùng nền tảng khung gầm TNGA-C giống Corolla. Cơ sở gầm bệ FWD sẽ được kéo dài cho phù hợp với thiết kế minivan ba hàng ghế của Innova. Dự kiến xe sẽ có chiều dài khoảng 4,7m.

Kết cấu thân liền khối (unibody) cũng mang đến một số lợi ích so với kết cấu khung thang RWD, như tăng độ linh hoạt lái, công nghệ an toàn hiện đại, và thêm không gian nội thất do sàn xe nằm liền với khung, động cơ đặt ngang thay vì dọc.

Về động cơ, Toyota hiện chưa tiết lộ nhiều, nhưng có thể trông đợi Innova mới sẽ được trang bị cả bản máy xăng và hybrid, không còn bản diesel.

Một số nguồn tin cho biết mẫu mới này sẽ có tên gọi là Innova Zenix ở Indonesia và Innova Hycross ở Ấn Độ. Theo trang Autocar Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ mới cũng sẽ có phiên bản mang thương hiệu Maruti Suzuki, với một số thay đổi về thiết kế.