Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở Mỹ bất ngờ có thêm đèn xanh dương

Nhiều tài xế tại Mỹ dường như coi đèn tín hiệu giao thông chỉ mang tính “tham khảo”, sẵn sàng vượt đèn đỏ. Để giải quyết tình trạng này, giới chức tại bang Florida đã bắt đầu bổ sung các đèn màu xanh dương mới tại một số giao lộ trên toàn bang.

May mắn là thay đổi này không buộc người tham gia giao thông phải học lại luật đường bộ. Trên thực tế, những đèn xanh dương này chỉ phục vụ cho lực lượng thực thi pháp luật.

Các đèn xanh dương mới, được cảnh sát gọi là “đèn xác nhận”, gắn trên cột phía trên cụm đèn đỏ - vàng - xanh truyền thống. Đèn xanh dương chỉ sáng khi tín hiệu giao thông tương ứng đang ở trạng thái đèn đỏ.

Đèn xanh dương chỉ kích hoạt trong những thời điểm nhất định của chu kỳ tín hiệu giao thông (Ảnh: Google Maps).

Trong trường hợp một cảnh sát đứng ở phía đối diện giao lộ và không thể quan sát rõ đèn tín hiệu chính có đang đỏ hay không, họ chỉ cần liếc nhìn đèn xác nhận. Nếu đèn này phát sáng màu xanh dương và có một phương tiện chạy qua giao lộ, điều đó đồng nghĩa với việc tài xế nhiều khả năng đã vượt đèn đỏ.

Hiện tại, hệ thống đèn này đã được triển khai tại các thành phố của Mỹ như Gainesville, Fort Myers, Orlando và trên toàn hạt Collier (bang Florida). Chúng cũng đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác của Mỹ trong những năm qua. Các bang như Colorado, Minnesota, South Dakota và Kansas cũng đã áp dụng hệ thống tương tự.

Dù có thể gây đôi chút bối rối cho một số tài xế địa phương, đặc biệt là du khách, nhưng đèn xanh dương xác nhận không phải là thứ mà người lái xe thông thường cần chú ý.

Theo trang WUFT, các đèn xác nhận này đang giúp giao lộ an toàn hơn cho cả người tham gia giao thông lẫn lực lượng chức năng. Cảnh sát Florida cho biết chúng cũng tỏ ra hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vượt đèn đỏ hơn.

Vượt đèn đỏ không phải là hành vi hiếm gặp. Trên thực tế, đây là nguyên nhân gây ra số lượng tai nạn đáng báo động trên toàn nước Mỹ. Theo Jalopnik, chỉ riêng trong năm 2023 đã có 1.086 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến vượt đèn đỏ.

Cũng trong năm 2023, khoảng 136.000 người khác bị chấn thương trong các vụ việc tương tự, cho thấy mức độ nguy hiểm cũng như tính phổ biến của hành vi này vẫn ở mức đáng lo ngại.