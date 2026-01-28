Hé lộ mới nhất của Toyota về mẫu xe bí ẩn sắp ra mắt

Teaser của Toyota hé lộ thanh giá nóc và dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đuôi xe (Ảnh: Toyota).

Hãng vừa công bố teaser (hình ảnh hé lộ) kèm theo câu giới thiệu: “Một điều mới mẻ đang xuất hiện phía chân trời”. Những gì được tiết lộ vẫn còn rất hạn chế, chỉ gồm vài chi tiết nhỏ. Tuy vậy, từng manh mối ít ỏi này vẫn đủ để thu hẹp phạm vi suy đoán.

Cần lưu ý rằng trong thời gian gần đây, Toyota tỏ ra khá “chiêu trò” với các teaser. Hãng liên tục tạo ra những tín hiệu gây nhiễu, khiến việc suy đoán trở nên khó khăn, ngay cả khi xuất hiện một số thông tin bên lề. Dù vậy, vẫn có thể loại trừ một vài khả năng.

Xe gầm cao cỡ lớn

Chỉ có một chi tiết khác biệt là concept SUV ba hàng ghế thuộc dòng bZ trong bằng sáng chế không có giá nóc, nhưng đó là tiểu tiết (Ảnh: Toyota).

Từ hình ảnh vừa được công bố, có thể bước đầu nhận định đây là một mẫu xe gầm cao cỡ lớn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đó là xe bán tải, SUV hay crossover.

Một mẫu bán tải cỡ nhỏ, được đồn đoán từ lâu nhằm cạnh tranh với Ford Maverick, là giả thiết khá hợp lý. Cụm đèn hậu LED mảnh, kính sau dựng đứng và phần mép phía sau gợi liên tưởng đến thùng xe bán tải.

Tuy nhiên, phong cách thiết kế tổng thể cũng mang dáng dấp của một mẫu SUV, hoặc một biến thể mềm mại hơn theo hướng crossover. Phần hông xe nở rộng, thân xe dựng cao và có trang bị giá nóc.

Hình ảnh này dễ khiến người xem liên tưởng đến xe bán tải, nhưng đường nét lại mang hơi hướng giống các mẫu xe của Rivian hơn là phong cách quen thuộc của Toyota.

Việc Toyota chuẩn bị ra mắt một mẫu bán tải cỡ nhỏ mới là có thật, song điều đó không đồng nghĩa mẫu xe trong hình ảnh hé lộ chắc chắn thuộc phân khúc này.

RAV4, 4Runner và Land Cruiser đều còn khá mới, nên khả năng cao không nằm trong danh sách, ngoại trừ trường hợp Toyota phát triển thêm một biến thể điện hóa của RAV4.

Một phán đoán khác là Highlander thế hệ mới. Mẫu Grand Highlander đang đạt doanh số rất tốt, nhưng Highlander bản tiêu chuẩn vẫn còn chỗ đứng riêng, và teaser này hoàn toàn có thể liên quan đến thế hệ tiếp theo của dòng xe đó.

Ở khả năng thấp hơn, hình ảnh này cũng có một số nét tương đồng với mẫu concept Compact Cruiser EV được Toyota giới thiệu năm 2021. Giá nóc gần như giống hệt, dù dải đèn hậu và thiết kế vòm bánh xe có khác biệt.

Không thể bỏ qua kỳ vọng của người hâm mộ về sự trở lại của FJ. Toyota từng giới thiệu một mẫu Land Cruiser FJ cỡ nhỏ tại một số thị trường, nhưng không phân phối tại châu Âu hay Bắc Mỹ, khiến dải sản phẩm của hãng vẫn còn khoảng trống.

Cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là một mẫu concept mang tính thử nghiệm, khó có khả năng được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Một phương án khác được đánh giá cao hơn là mẫu SUV điện ba hàng ghế, dự kiến sản xuất tại nhà máy Toyota ở Kentucky, Mỹ. Ban đầu, mẫu xe này được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2025, nhưng đã lùi sang nửa đầu năm 2026. Với mốc thời gian này, đây được xem là một trong những phán đoán có cơ sở nhất.

SUV cỡ lớn ba hàng ghế

Hình ảnh mới nhất của sản phẩm Toyota trùng khớp với những đồn đoán kéo dài suốt thời gian qua về một mẫu SUV ba hàng ghế. Các concept xe điện từng được hãng giới thiệu trước đây càng củng cố nhận định này, dù tên gọi và hệ truyền động vẫn được giữ kín.

Cách đây vài năm, Toyota từng công bố kế hoạch tung ra 15 mẫu xe điện mới. Đến năm 2023, hãng xác nhận trong số đó có một mẫu SUV điện cỡ lớn, cấu hình ba hàng ghế.

Dựa trên concept bZ Large SUV ra mắt năm 2021, Toyota khi đó gọi mẫu xe này là bZ5X và cho biết sẽ đưa vào sản xuất tại Mỹ.

Những hình ảnh bằng sáng chế được hé lộ sau đó cho thấy các đường nét thân xe, dải đèn hậu liền mạch và tỷ lệ tổng thể gần như trùng khớp với mẫu xe xuất hiện trong hình ảnh hé lộ mới đây.

Toyota đến nay vẫn chưa xác nhận tên thương mại, và đây chính là điểm đáng chú ý. Hãng đang dần giảm sự phụ thuộc vào thương hiệu bZ, đồng thời phát tín hiệu về việc điều chỉnh toàn diện chiến lược xe điện.

Mẫu SUV điện ba hàng ghế sản xuất tại Kentucky thường được giới quan sát gọi là bZ5X, dù Toyota chưa từng chính thức chốt tên gọi này. Vì vậy, nếu mẫu xe bí ẩn thực chất là Highlander thế hệ mới, điều đó cũng không quá bất ngờ.

Việc đưa một cái tên quen thuộc như Highlander lên nền tảng điện được đánh giá là bước đi hợp lý. Thực tế cho thấy, như trường hợp của Ford Mustang Mach-E, một thương hiệu quen thuộc có thể tạo lợi thế đáng kể khi ra mắt xe điện mới.

Toyota hiện đã có Grand Highlander, nên việc điện hóa Highlander bản tiêu chuẩn sẽ giúp hai dòng xe cùng tồn tại với cá tính riêng. Điều này càng hợp lý khi Grand Highlander chạy xăng có doanh số vượt trội so với bản tiêu chuẩn.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng mẫu xe mới sẽ mang những tên gọi như bZ5X, Grand Crown hoặc thậm chí bZ Highlander GR Sport. Mọi thông tin dự kiến sẽ được làm rõ vào tháng sau, khi Toyota có công bố chính thức tại California, Mỹ.