Hãng xe Trung Quốc đăng ký sáng chế bồn ngâm chân trên ô tô

Theo đơn đăng ký bằng sáng chế CN122873858A, hệ thống gồm một bồn ngâm chân và cơ cấu thu gọn kết nối với thân xe. Khi gập lại, chậu ngâm ẩn trong khoang chứa dưới ghế hành khách phía trước. Bên trong bồn có các vách ngăn chống tràn, lỗ dẫn hướng dòng nước và cơ cấu chống rung lắc.

Ngoài ra, bồn ngâm chân còn có các khớp nối để người dùng tiện tháo lắp, cùng hệ thống khử trùng nằm trong khoang chứa.

Sáng chế bồn ngâm chân trên ô tô của hãng Deepal (Ảnh: Deepal).

Theo Deepal, thiết kế này giúp tích hợp thiết bị chăm sóc chân, mà không chiếm nhiều không gian nội thất hay thay đổi kết cấu xe. Tuy nhiên, nhu cầu đối với bồn ngâm chân trên ô tô vẫn còn bỏ ngỏ, dù nhiều người Trung Quốc có thói quen ngâm chân.

Hiện chưa có thông tin về việc các mẫu xe Deepal có thực sự trang bị tính năng này hay không.

Trước bồn ngâm chân của Deepal, các hãng xe Trung Quốc từng gây chú ý với nhiều sáng chế độc lạ. Đầu năm nay, Seres đăng ký sáng chế bồn cầu ẩn dưới ghế hành khách. Thiết bị này điều khiển bằng giọng nói, sử dụng cơ chế xoay gia nhiệt để làm bay hơi chất lỏng và sấy khô chất thải.

Mẫu SUV cỡ lớn Deepal S09 của tập đoàn Changan (Ảnh: Deepal).

Nhiều thương hiệu khác thậm chí đã thương mại hóa các ý tưởng độc lạ để chiều lòng khách hàng nội địa. Ví dụ, mẫu MPV điện Zeekr Mix sở hữu ghế xoay linh hoạt cùng bệ tỳ tay trung tâm có thể trượt và mở rộng thành bàn, được hãng quảng cáo là "nơi ngồi ăn lẩu hoặc chơi bài ngay trong xe".

Tương tự, mẫu SUV địa hình Rox 01 tích hợp cả gian bếp dã ngoại ở cửa cốp sau, đi kèm bình đun nước siêu tốc và bàn sơ chế đồ ăn.

BYD cũng không ngoại lệ. Mẫu Atto 3 dùng các sợi dây đàn hồi mô phỏng dây đàn guitar ở hộc chứa đồ trên cửa, có thể phát ra tiếng khi gảy.

Ở phân khúc cao cấp, chiếc Yangwang U8 có khả năng xoay tròn 360 độ tại chỗ và nổi trên mặt nước khi ngập sâu. Hãng còn hợp tác với DJI để tích hợp trạm chứa drone ngay trên nóc xe, hỗ trợ tự động cất/hạ cánh để quay phim hoặc quan sát giao thông từ trên cao.