Hãng xe Mỹ "đá xoáy" thiết kế tay nắm cửa ẩn và phím bấm cảm ứng

Hai mẫu xe mới của Scout Motors sẽ sử dụng tay nắm cửa, nút bấm và núm xoay vật lý (Ảnh: Scout Motors).

Scout Motors vừa đăng tải một bài viết trên nền tảng X (tên gọi mới của Twitter) ngầm chỉ trích các tính năng điều khiển rườm rà hoặc áp dụng công nghệ thái quá trên xe điện.

Scout Motors viết: "Giá trị đã được kiểm chứng. Tay nắm cửa thật, nút bấm thật và núm xoay thật".

Theo đó, mẫu SUV Traveler và bán tải Terra của Scout Motors, dự kiến ra mắt năm 2027, sẽ sử dụng tay nắm cửa vật lý thay vì chạy theo xu hướng tay nắm cửa ẩn vào thân xe đang gây tranh cãi thời gian gần đây.

Cuối năm ngoái, chủ nhân một chiếc Rivian đã bày tỏ lo ngại về việc cực kỳ khó mở cửa xe nếu tay nắm điện bị lỗi trong tình huống khẩn cấp. Ông nhấn mạnh rằng trẻ em sẽ không thể thoát khỏi xe nếu có sự cố, vì lẫy mở cửa vật lý (dùng khi hệ thống điện bị lỗi) quá phức tạp để tiếp cận.

Tay nắm cửa vật lý trên các mẫu xe của Scout Motors (Ảnh: Scout Motors).

Trung Quốc cũng chính thức cấm thiết kế tay nắm cửa ẩn trên xe điện, thời điểm có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2027.

Quy định này đồng nghĩa rằng, nhiều hãng xe phải thiết kế lại tay nắm cửa trên các mẫu xe hiện tại, đồng thời điều chỉnh kế hoạch phát triển sản phẩm mới nếu muốn tiếp tục bán xe tại Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Núm xoay vật lý trên vô lăng (Ảnh: Scout Motors).

Bên cạnh đó, Scout Motors còn tôn vinh nút bấm và núm xoay vật lý khi nhấn mạnh rằng người dùng có thể điều khiển các tính năng ngay cả khi tay bị ướt, dính bùn hoặc đeo găng tay.

Trong những hình ảnh mới mà hãng đăng tải, nút bấm và núm xoay vật lý được hiện diện ở nhiều nơi, từ bảng điều khiển trung tâm, vô lăng cho đến cụm điều khiển gắn trên trần xe.

Tuy nhiên, hãng xe Mỹ không hề muốn đưa sản phẩm quay trở lại thế kỷ 20. Nội thất của mẫu SUV Traveler và bán tải Terra đều mang vẻ hiện đại với cặp màn hình đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn có độ phân giải cao.