Hãng máy hút bụi Trung Quốc bỏ mảng ô tô, xe từng ra mắt chỉ là mô hình

Dreame bắt đầu lấn sân sang mảng ô tô vào tháng 8/2025. Đến đầu năm 2026, hãng liên tục xuất hiện trên mặt báo với màn ra mắt siêu xe điện Nebula 01 tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2026 (CES) ở Mỹ. Mẫu xe gây chú ý với công suất gần 2.000 mã lực và khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đầy 2 giây.

Sau đó, mẫu xe này có thêm biến thể SUV mang tên 01X được giới thiệu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đến cuối tháng 4, mẫu concept Nebula NEXT 01 Jet Edition ra mắt tại San Francisco (Mỹ) với biệt danh "Rocket Car". Mẫu xe này được Dreame quảng bá là bước đột phá trong việc đưa công nghệ, tiêu chuẩn của hàng không vũ trụ vào ô tô thương mại.

Theo Dreame, Nebula NEXT 01 Jet Edition có thể tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 0,9 giây nhờ hai tên lửa đẩy phía sau sử dụng nhiên liệu rắn, tạo ra lực đẩy tổng cộng khoảng 100kN và có thể kích hoạt trong 150 mili giây.

Xe được cho là dùng pin thể rắn lithium-lưu huỳnh, có mật độ năng lượng vượt 450Wh/kg, mang đến tầm vận hành hơn 550km theo chuẩn CLTC.

Mẫu concept Nebula NEXT 01 Jet Edition ra mắt tại Mỹ (Ảnh: Dreame).

Trong giai đoạn cao điểm, bộ phận phụ trách mảng ô tô của Dreame có gần 1.000 nhân viên. Sau nhiều đợt sa thải liên tiếp, bắt đầu từ đầu tháng 5, con số hiện chỉ còn vài chục người.

Số nhân viên còn lại chủ yếu thuộc bộ phận tài chính, pháp lý và nhân sự, được giao nhiệm vụ thu hẹp hoạt động, xử lý các khoản nợ nhà cung cấp và tiến hành thủ tục giải thể đối với các công ty liên quan.

Theo nguồn tin nội bộ, dự án này thực chất phục vụ mục đích đánh bóng tên tuổi và kêu gọi đầu tư, chứ không nhắm tới việc sản xuất ô tô thực tế.

Các cựu nhân viên tiết lộ với China Economy rằng mẫu siêu xe điện Nebula 01 trưng bày tại CES không hề có khung gầm và được điều khiển từ xa.

Mẫu concept Nebula NEXT 01 Jet Edition với hai tên lửa đẩy phía sau (Ảnh: MotorMavens).

Trong khi đó, mẫu concept Nebula NEXT 01 Jet Edition không phải do Dreame chế tạo, mà được mua từ một công ty chuyên làm mô hình ở Thượng Hải (Trung Quốc), sau đó được sửa đổi bằng cách thêm khung gầm và hai tên lửa đẩy phía sau để gây ấn tượng.

Nguồn tin nội bộ mô tả cách vận hành của Dreame ở mảng ô tô là đi ngược với cách làm truyền thống. Thay vì đầu tư nghiên cứu, tạo ra sản phẩm rồi mới gọi vốn, Dreame yêu cầu nhân viên tìm nhà đầu tư trước. Khi tiền về, ngân sách nghiên cứu và phát triển mới được phê duyệt.

Một cựu nhân viên cho biết, Dreame trả lương cao và hào phóng trao chức danh nhằm thu hút nhân tài từ các nhà sản xuất ô tô lâu đời, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là gọi vốn, không phải phục vụ quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất xe.

Việc Dreame rời khỏi mảng ô tô một cách chóng vánh còn xuất phát từ lý do pháp lý. Chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra cách hãng này sử dụng tiền đầu tư, đồng thời siết chặt quyền chi tiêu đối với các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.