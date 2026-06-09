Gợi ý chiếc xe 8 chỗ nhiều ưu điểm cho gia đình mê xê dịch

Nhu cầu về một mẫu xe rộng rãi, vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để cả nhà tận hưởng trên mỗi hành trình đang ngày càng được quan tâm. Trong nhóm xe 8 chỗ hiện nay, Toyota Innova Cross là cái tên nhận được nhiều chú ý nhờ sự thay đổi mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng.

Không gian rộng rãi

Với những gia đình thích du lịch bằng ô tô, yếu tố đầu tiên thường được cân nhắc là không gian nội thất. Một hành trình dài sẽ trở nên dễ chịu hơn khi mọi thành viên đều có chỗ ngồi thoải mái, đặc biệt là khi đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Innova Cross mang đến cho người dùng trải nghiệm thoải mái hơn (Ảnh: Toyota Innova Cross).

Toyota Innova Cross sở hữu cấu hình 8 chỗ ở các phiên bản máy xăng và 7 chỗ trên phiên bản Hybrid (HEV), mang đến lợi thế rõ rệt cho những gia đình đông thành viên. Khoang cabin rộng rãi giúp hành khách ở cả ba hàng ghế vẫn có khoảng để chân tương đối thoải mái, ngay cả khi di chuyển đường dài.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe này không còn mang cảm giác của một chiếc MPV thiên về dịch vụ như trước. Toyota đã thay đổi cách thiết kế nội thất theo hướng hiện đại, gần gũi với xe gia đình hơn. Ghế ngồi bọc da, cửa sổ lớn tạo độ thoáng, nhiều hộc chứa đồ và điều hòa cho hàng ghế sau giúp trải nghiệm trong xe dễ chịu hơn trong các chuyến đi dài ngày.

Một trong những lý do khiến nhiều gia đình thích sử dụng xe riêng để du lịch là sự chủ động. Tuy nhiên, để hành trình thoải mái, chiếc xe cần vận hành ổn định và đủ linh hoạt trên nhiều loại cung đường.

Tiết kiệm nhiên liệu

Toyota Innova Cross được phát triển theo phong cách lai SUV nên mang lại cảm giác cứng cáp và hiện đại hơn thế hệ trước. Khoảng sáng gầm hợp lý giúp xe dễ dàng vượt qua nhiều dạng địa hình hoặc những đoạn đường kém bằng phẳng. Trong khi đó, hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng êm ái hơn, phù hợp cho những hành trình nhiều người và di chuyển đường dài.

Chiếc xe chở gia đình khám phá những cảnh đẹp của đất nước (Ảnh: Toyota Innova Cross).

Với những gia đình thường xuyên “xê dịch”, chi phí nhiên liệu là yếu tố khó bỏ qua. Đây cũng là điểm mà Innova Cross tạo được khác biệt khi có phiên bản Hybrid.

Hệ truyền động Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện giúp xe tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, đặc biệt trong điều kiện di chuyển trong phố hoặc đi đường trường đều ga. Việc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn khiến người dùng thoải mái hơn trong những hành trình dài.

Ngoài yếu tố tiết kiệm, khả năng vận hành êm ái của hệ thống Hybrid cũng là điểm cộng. Khi xe di chuyển chậm hoặc trong điều kiện phù hợp, mô-tơ điện hoạt động gần như không tạo tiếng ồn, giúp khoang cabin yên tĩnh hơn.

Nhiều tiện ích phục vụ gia đình

Các mẫu xe gia đình hiện nay không chỉ cần rộng mà còn phải tiện dụng. Innova Cross được Toyota bổ sung khá nhiều trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Xe có màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, nhiều cổng sạc cho các hàng ghế, cốp điện, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động. Đây đều là những chi tiết nhỏ nhưng hữu ích trong quá trình sử dụng thực tế.

Toyota Innova Cross linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng (Ảnh: Toyota Innova Cross).

Khoang hành lý của xe cũng đủ rộng cho những chuyến du lịch dài ngày. Khi cần chở thêm đồ, hàng ghế cuối có thể gập linh hoạt để tăng diện tích chứa hành lý.

Innova Cross sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn hay điều khiển hành trình thích ứng trên phiên bản cao.

Bên cạnh đó là các trang bị quen thuộc như: camera 360, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử và nhiều túi khí. Những tính năng này giúp người lái tự tin hơn khi chở cả gia đình đi xa, đặc biệt trên các cung đường đông xe hoặc cao tốc.

Điểm giúp Innova Cross thu hút sự chú ý nằm ở việc mẫu xe này vẫn duy trì những giá trị vốn là thế mạnh của Toyota như độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và tính thực dụng cao, nhưng đồng thời đã được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn để phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ.

Với những gia đình yêu thích các chuyến đi cuối tuần, du lịch tự lái hoặc đơn giản cần một chiếc xe 8 chỗ linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng, Toyota Innova Cross đang là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại.

Tháng 6, khách hàng mua Toyota Innova Cross sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất từ 7,49%/năm trong 6 tháng đầu. Bên cạnh đó, Toyota cũng triển khai chương trình vay "Trả trước 0 đồng" áp dụng cho tất cả các dòng xe, dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nhân sự thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; cùng nhân viên thuộc hệ thống đối tác, nhà cung cấp và đại lý của Toyota Việt Nam.