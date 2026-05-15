Giải pháp công nghệ hỗ trợ giảm khí thải

FECO X3 - Giải pháp công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện hiệu suất vận hành

Thực tế cho thấy, nguyên nhân phổ biến khiến phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải là do nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn trong động cơ. Tình trạng này thường xuất hiện ở các xe đã qua sử dụng hoặc chưa được bảo dưỡng tối ưu.

Để cải thiện, bên cạnh việc bảo dưỡng định kỳ, người dùng có thể cân nhắc áp dụng thêm các giải pháp công nghệ hỗ trợ.

Theo thông tin từ đơn vị cung cấp, FECO X3 có khả năng hỗ trợ tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, từ đó góp phần giảm khí thải và giúp phương tiện đạt tiêu chuẩn kiểm định.

Ngoài yếu tố môi trường, việc tối ưu quá trình cháy còn giúp tiết kiệm nhiên liệu và cải thiện độ ổn định khi vận hành, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận Dương - đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền FECO X3 tại Việt Nam, Nam Á và Đông Nam Á - cho biết doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật, các trường đại học đào tạo ngành ô tô, garage và đơn vị vận hành phương tiện để theo dõi, đánh giá hiệu quả trên nhiều hãng xe, dòng xe khác nhau.

Hình ảnh lắp đặt FECO X3 và đo kiểm thực tế trên xe ôtô (Ảnh: Thuận Dương).

Theo ông, kết quả bước đầu cho thấy FECO X3 có thể hỗ trợ cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu, góp phần giảm phát thải, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, thiết bị có ưu điểm là không can thiệp sâu vào kết cấu động cơ và có thể lắp đặt thuận tiện.

“Chúng tôi nhận thấy xu hướng tất yếu là kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh bền vững. FECO X3 được định hướng không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là giải pháp góp phần vào nỗ lực chung trong việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường”, ông Cảnh chia sẻ.

Ghi nhận từ thực tế doanh nghiệp vận tải sử dụng FECO X3

Thạc sĩ Lê Trung Tính - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TPHCM - cho biết một số hợp tác xã vận tải đã chủ động tiếp cận và thử nghiệm giải pháp FECO X3 này trên phương tiện, bước đầu ghi nhận kết quả tích cực.

“Có trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải khi đăng kiểm; sau khi lắp đặt thiết bị và kiểm định lại, kết quả đạt mức 5 theo quy định, giúp doanh nghiệp vận tải yên tâm hơn trong quá trình vận hành”, ông Tính cho biết.

Hình ảnh thực tế: xe trượt đăng kiểm; sau khi lắp FECO X3, kiểm định lại đã đạt chuẩn khí thải mức 5 (Ảnh: Thuận Dương).

Hiện nay trong hiệp hội cũng có nhiều nhóm sản phẩm được giới thiệu trong đó, các giải pháp không can thiệp như FECO X3 đang được một số đơn vị hợp tác xã vận tải lựa chọn thử nghiệm trên nhiều dòng xe.

Theo ông Tính, qua quá trình triển khai thực tế, giải pháp này cho thấy tiềm năng trong việc hỗ trợ cải thiện quá trình đốt cháy, góp phần giảm phát thải, đồng thời giúp phương tiện vận hành ổn định hơn và tối ưu chi phí nhiên liệu.

Thiết bị có thể lắp đặt linh hoạt, không can thiệp vào hệ thống động cơ, hệ thống điện hay nhiên liệu trong bình, do đó phù hợp với nhiều dòng xe đang lưu hành, đặc biệt là các phương tiện đã qua sử dụng.

FECO X3 - Tập trung tối ưu quá trình cháy

PGS.TS Nguyễn Phụ Thượng Lưu - Giám đốc trung tâm kỹ thuật ôtô, trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và Đại Học Văn Lang, Phó chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM nhận định, hiệu quả của quá trình cháy phụ thuộc rất lớn vào mức độ hòa trộn giữa nhiên liệu và không khí trước khi đánh lửa.

“Khi hỗn hợp được phân tán tốt hơn, diện tích tiếp xúc tăng lên, quá trình cháy sẽ diễn ra nhanh và triệt để hơn, từ đó giảm lượng nhiên liệu chưa cháy hết - nguyên nhân chính hình thành các khí thải độc hại như CO, HC và muội than”, ông Lưu phân tích.

Theo ông, các giải pháp như FECO X3 có hướng tiếp cận tập trung vào việc hỗ trợ quá trình “tiền xử lý” nhiên liệu và không khí trước khi đi vào buồng đốt - đây là một cách tiếp cận có cơ sở khoa học.

Ông cũng cho biết thiết bị đã được thử nghiệm trên một số xe ô tô và gần 50 xe máy trong môi trường đào tạo. Kết quả theo dõi cho thấy các chỉ số khí thải có xu hướng giảm so với trước khi lắp đặt, đồng thời phương tiện vận hành mượt hơn, động cơ ổn định hơn.

“Thiết bị có thể lắp đặt mà không can thiệp vào kết cấu kỹ thuật của động cơ, thuận tiện trong quá trình ứng dụng thực tế. Nếu tiếp tục được kiểm chứng bằng các thử nghiệm tiêu chuẩn cùng dữ liệu đo kiểm đầy đủ, đây có thể là một giải pháp bổ trợ hữu ích trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát khí thải ngày càng cao”, ông Lưu đánh giá.

FECO X3 - Giải pháp công nghệ thực tế cho người sử dụng phương tiện

Trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng được siết chặt, việc kết hợp giữa bảo dưỡng định kỳ, sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn và ứng dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ được xem là hướng tiếp cận thiết thực.