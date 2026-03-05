Giải bài toán lợi nhuận cho khách hàng mua xe tải 1,5 tấn

Thách thức của nhà vận tải trong phân khúc 1,5 tấn

Phân khúc xe tải nhẹ 1,5 tấn luôn là "mảnh đất màu mỡ" nhưng cũng đầy cạnh tranh, chủ yếu các dòng xe máy dầu chiếm ưu thế. Đối với các hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp vận tải nhỏ, áp lực đến từ chi phí đầu tư ban đầu quá lớn và giá nhiên liệu biến động thường xuyên khiến thời gian hoàn vốn kéo dài, tạo gánh nặng tài chính không nhỏ.

Xe tải 1,5 tấn máy xăng thế hệ mới vừa được giới thiệu của Daehan Motors (Ảnh: Daehan Motors).

Để giải quyết bài toán này, Daehan Motors đã mang đến TERA150S - một sản phẩm "đo ni đóng giày" cho thị trường Việt Nam - tối ưu hóa giữa hiệu năng và chi phí.

Xe tải 1,5 tấn Tera150S thùng kín (Ảnh: Daehan Motors).

Động cơ xăng công nghệ mới: Bí quyết tối ưu chi phí vận hành

Khác biệt lớn nhất của TERA150S chính là việc sử dụng động cơ xăng DAM16KR dung tích 1,6L với khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là bước đi chiến lược giúp giảm đáng kể giá thành xe.

Động cơ này tích hợp công nghệ phun xăng điện tử EFI và hệ thống van biến thiên kép DVVT, không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn tối ưu hóa quá trình đốt cháy, giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Đặc biệt, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 giúp xe thân thiện với môi trường và đảm bảo các quy định đăng kiểm khắt khe hiện nay.

Thùng hàng dài hàng đầu phân khúc: Chở nhiều hơn, tối ưu lợi nhuận

Lợi nhuận của một chuyến xe tỷ lệ thuận với lượng hàng hóa chuyên chở. TERA150S sở hữu kích thước lọt lòng thùng lên đến 3.550mm, dài hàng đầu trong phân khúc xe tải nhẹ 1,5 tấn.

Xe tải 1,5 tấn Tera150S thùng mui bạt (Ảnh: Daehan Motors).

Với 3 lựa chọn thùng phổ biến, gồm thùng lửng (cho vật liệu xây dựng, nhôm kính), thùng kín (cho hàng điện tử, dược phẩm) và thùng mui bạt (cho nông sản, chuyển nhà), TERA150S đáp ứng linh hoạt các nhu cầu kinh doanh. Khả năng chuyên chở đa dạng giúp bác tài tối ưu hóa số chuyến và tăng doanh thu trên mỗi km di chuyển.

An toàn và tiện nghi

Không gian nội thất tiện nghi của xe tải 1,5 tấn Tera150S (Ảnh: Daehan Motors).

Không còn định kiến xe tải là thô sơ, TERA150S nâng cao chất lượng về trải nghiệm lái. Khoang nội thất được trang bị ghế da cao cấp, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp camera lùi, điều hòa 2 chiều và cửa sổ chỉnh điện.

Về an toàn, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị hệ thống phanh ABS kết hợp EBD, giúp chống bó cứng phanh và phân bổ lực phanh hiệu quả. Tính năng cảnh báo áp suất lốp giúp bác tài luôn chủ động kiểm soát tình trạng xe, giảm thiểu rủi ro trên những hành trình dài.

Khung gầm vững chắc, sẵn sàng cho mọi địa hình

Sở hữu hệ thống bánh đôi phía sau (cỡ lốp 185R14) và nhíp sau dạng nhíp gánh 2 tầng, TERA150S đảm bảo sự ổn định khi chở đầy hàng. Khoảng sáng gầm lớn giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình gồ ghề hay vào tận các kho bãi nhỏ hẹp trong nội đô.

Tera150S trang bị bánh đôi phía sau giúp xe giữ được độ ổn định trên nhiều địa hình (Ảnh: Daehan Motors).

Với sự kết hợp giữa mức giá đầu tư hợp lý, động cơ bền bỉ tiết kiệm và trang bị an toàn vượt trội, cùng kích thước thùng hàng lớn nhất phân khúc, TERA150S không chỉ là một phương tiện vận tải mà còn là một “đối tác kinh doanh chiến lược”. Đây chính là lời giải cho bài toán lợi nhuận mà các khách hàng đang tìm kiếm trong phân khúc xe tải 1,5 tấn.

Thông tin thêm về sản phẩm và đăng ký lái thử, khách hàng liên hệ:

Hệ thống Đại lý ủy quyền Daehan Motors trên toàn quốc.

Website: https://daehan.vn/tera150s

Hotline: 0902 409 909