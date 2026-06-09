Giá xe máy điện Yamaha Neo's 2026 thấp hơn đời cũ 13 triệu đồng

Yamaha vừa âm thầm giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe máy điện Neo's tại thị trường Việt Nam với thay đổi đáng chú ý nhất là giá.

Theo đó, phiên bản mới có giá bán 36,9 triệu đồng, tức giảm 13 triệu đồng so với thời điểm ra mắt cuối năm 2022 (giá 50 triệu đồng). Giá bán đã bao gồm một pin.

Yamaha Neo's 2026 có giá bán đề xuất 36,9 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Yamaha).

Mức điều chỉnh này chỉ mang tính chất thu hẹp khoảng cách giữa giá đề xuất của hãng và giá bán thực tế tại các đại lý, vì Yamaha Neo's đã duy trì giá bán thực tế trong khoảng 33-35 triệu đồng suốt thời gian dài.

Ví dụ, vào tháng 5 năm ngoái, hãng xe Nhật tung ra chương trình tặng pin thứ hai hoặc giảm trực tiếp 15 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 34,091 triệu đồng.

Tình trạng giá xe máy điện Nhật giảm sâu không phải chuyện riêng của Yamaha. Mẫu xe đồng hương Honda ICON e: cũng đang có mức giảm khoảng 12 triệu đồng tại đại lý, đưa giá bán về 15 triệu đồng (không kèm pin) - thấp nhất từ trước tới nay.

Đáng chú ý, Neo's và ICON e: đều là mẫu xe máy điện đầu tiên được Yamaha và Honda lắp ráp, phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Theo giới chuyên môn, dù các hãng xe máy Nhật có lợi thế về thương hiệu, chất lượng, mạng lưới phân phối rộng, sự chậm chân trong cuộc đua điện hóa khiến sản phẩm kém hấp dẫn với người tiêu dùng.

Honda ICON e: cũng đang giảm giá sâu do sức tiêu thụ chậm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở trường hợp của Yamaha Neo's, với giá bán gần 40 triệu đồng, mẫu xe này được giới hạn tốc độ tối đa 50km/h (tương đương xe máy xăng 50 phân khối) và phạm vi hoạt động 72km. Người dùng muốn nâng phạm vi hoạt động lên 144km phải mua pin thứ hai. Pin này có thể tháo rời để sạc ngoài. Thời gian sạc pin tiêu chuẩn 0-100% trong 9 giờ.

Trong khi đó, cùng tầm giá trên, VinFast Vero X có phạm vi hoạt động 134km (có thể nâng lên 262km với hai pin), tốc độ tối đa 70km/h, giá bán 34,9 triệu đồng (kèm 1 pin). Hay Yadea Voltguard U50 có phạm vi hoạt động 200km, tốc độ tối đa 63km/h và giá bán 38,99 triệu đồng.

Trên phiên bản mới, Yamaha Neo's 2026 có bảng màu mới gồm 5 lựa chọn. Các trang bị và tính năng được giữ nguyên, như đèn LED, màn hình điện tử đơn sắc, kết nối điện thoại thông minh Y-Connect, hai chế độ lái. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 27 lít, có thể chứa vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Xe không trang bị phanh ABS.