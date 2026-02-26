Giá bán chính thức Mazda CX-90 2.5 PHEV: 2,479 tỷ đồng cùng quà tặng đặc quyền cao cấp

Trong bước chuyển mình với định vị thương hiệu xe Nhật Bản cao cấp, Mazda kiến tạo mẫu SUV flagship Mazdda CX-90 2.5 PHEV trở thành “Biểu tượng mới - Tinh hoa đẳng cấp” nơi các giá trị cốt lõi được nâng tầm thành chuẩn mực ưu việt cho chủ nhân.

SUV flagship Mazda CX-90 2.5 PHEV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Mazda).

Mazda CX-90 2.5 PHEV được phát triển theo triết lý chế tác Nhật Bản cao cấp với dấu ấn của các nghệ nhân Takumi thổi hồn thủ công vào từng chi tiết. Ngôn ngữ thiết kế Dignified Beauty với phần đầu xe dài tạo sự sang trọng, uy lực.

Sắc đỏ cao cấp mới Artisan Red Premium - biểu tượng thẩm mỹ của Mazda - mang đến chiều sâu nghệ thuật và hiệu ứng chuyển động ngay cả khi xe đứng yên.

Sắc đỏ Artisan Red Premium - biểu tượng thẩm mỹ của Mazda (Ảnh: Mazda).

Khoang nội thất hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp với quy trình tuyển chọn chất liệu khắt khe và xử lý bề mặt tinh tế. Da Nappa, đường chỉ may tỉ mỉ, gỗ tự nhiên và các chi tiết kim loại chế tác tinh xảo. Xe trang bị cửa sổ trời Panorama, âm thanh Bose 12 loa, camera 360 độ, cùng không gian 7 chỗ rộng rãi tối ưu cho mọi hàng ghế, mang đến sự thư thái và gắn kết gia đình trên mỗi hành trình.

Không gian 7 chỗ cỡ lớn cao cấp mới (Ảnh: Mazda).

Mazda CX-90 2.5 PHEV sở hữu hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh Mazda Driver Personalization System, tự động nhận diện và điều chỉnh vị trí lái tối ưu, mang đến trải nghiệm lái thư thái. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao theo đánh giá của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), trang bị 8 túi khí cùng hệ thống an toàn thông minh i-Activsense mới nhất, mang đến sự an tâm trọn vẹn.

Mazda CX-90 2.5 PHEV mang đến trải nghiệm lái thư thái (Ảnh: Mazda).

Đột phá về vận hành cũng là một trong những giá trị nổi bật của mẫu SUV flagship Mazda CX-90, với trang bị động cơ 2.5 PHEV hiện đại theo xu hướng tương lai, công suất lên đến 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mới, mang lại hiệu quả vượt trội.

Động cơ và hộp số đặt dọc cùng hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, mang đến cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp.

Xe có 5 chế độ lái gồm: EV, Normal, Sport, Off-road và Towing, trong đó chế độ EV tối ưu chi phí khi di chuyển trong đô thị hằng ngày.

Bên cạnh đó, Mazda CX-90 2.5 PHEV được bảo hành 5 năm hoặc 150.000km; riêng pin cao áp bảo hành 7 năm hoặc 150.000km, mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn công nghệ PHEV.

Mẫu SUV flagship đột phá về vận hành (Ảnh: Mazda).

Trên nền tảng các giá trị riêng biệt của thế hệ sản phẩm cao cấp mới, Mazda Việt Nam công bố giá bán chính thức CX-90 2.5 PHEV là 2,479 tỷ đồng, cùng quà tặng gói 5 đặc quyền cao cấp dành cho những khách hàng đầu tiên.

Theo đó, khách hàng được giao nhận xe tận nhà khi sử dụng dịch vụ (bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng), tối ưu thời gian và nâng cao sự thuận tiện, ưu tiên tiếp nhận dịch vụ, mang đến trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch.

Chăm sóc làm đẹp xe miễn phí 3 lần, duy trì vẻ đẹp ngoại thất theo tiêu chuẩn toàn cầu. Mazda tặng voucher dịch vụ đến 20.000km, gia tăng giá trị trong hành trình sở hữu.

Khách hàng còn được sở hữu thẻ thành viên Accor, mở ra trải nghiệm phong cách sống cao cấp.

Sở hữu Mazda CX-90 2.5 PHEV chính là trải nghiệm mới với sự hội tụ của tinh hoa chế tác Nhật Bản cao cấp, công nghệ Plug-in Hybrid hiện đại theo xu hướng tương lai và nền tảng kiến trúc mới.