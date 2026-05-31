Ghế ngả lưng sâu trên ô tô có thể bị cấm tại Trung Quốc

Trung Quốc từng góp phần tạo ra nhiều xu hướng xe điện táo bạo nhất hiện nay, nhưng giờ đây dường như họ đang hối tiếc về một số trong số đó.

Sau khi siết chặt kiểm soát đối với thiết kế tay nắm cửa ẩn và khoang nội thất toàn màn hình cảm ứng cỡ lớn, các nhà quản lý nước này đang xem xét yếu tố an toàn của những chiếc ghế ngả lưng sâu kiểu “không trọng lực” được trang bị cho một số xe điện hiện đại, và cả xe hạng sang chạy bằng động cơ đốt trong.

Mối lo ngại này có cơ sở, bởi khi xảy ra va chạm, nếu hành khách ngồi với tư thế ngả gần như nằm thì dây an toàn và túi khí không thể bảo vệ họ đúng cách. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã cảnh báo rằng những người ngồi ở tư thế ngả lưng quá sâu có thể bị “trượt” xuống dưới dây an toàn khi tai nạn xảy ra.

Ghế ngả lưng sâu tạo sự thư giãn cho người ngồi trên ô tô, đặc biệt là khi di chuyển đường dài (Ảnh minh họa: Voyah).

Những chiếc ghế kiểu thư giãn này ngày càng trở nên phổ biến trên xe điện Trung Quốc khi các nhà sản xuất ô tô đua nhau biến không gian bên trong xe thành phòng khách di động. Nhiều mẫu xe hiện nay có ghế massage, màn hình khổng lồ, hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh và chỗ để chân rộng rãi để hành khách có thể thoải mái ngủ trong suốt hành trình.

Tuy nhiên, các nhà quản lý dường như ngày càng cảm thấy không thoải mái với việc ô tô đang trở thành những khoang thư giãn di động hơn là phương tiện giao thông. Theo hãng tin Reuters, các quy định được đề xuất là một phần trong nỗ lực an toàn rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm định hình lại cách thiết kế ô tô.

Đầu năm nay, nước này đã ban hành quy định cấm thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn, sau khi một số vụ tai nạn nghiêm trọng làm dấy lên lo ngại về khả năng thoát hiểm khẩn cấp. Đã từng có một vụ việc hành khách bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe điện đang bốc cháy sau tai nạn do không thể mở cửa xe dùng tay nắm điện tử.

Vô lăng kiểu yoke cũng thu hút sự chú ý vì các nhà quản lý lo ngại người lái có thể khó kiểm soát xe trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống lái một bàn đạp cũng bị chỉ trích, một phần vì một số người lái được cho là quá phụ thuộc vào phanh tái tạo năng lượng, dẫn tới việc phản ứng chậm hơn khi cần sử dụng phanh truyền thống.

Thiết kế vô lăng kiểu yoke trên nguyên mẫu Mercedes EQS (Ảnh: Mercedes-Benz).

Ngay cả những màn hình thông tin giải trí khổng lồ cũng không còn thoát khỏi sự chú ý của cơ quan quản lý. Trung Quốc trước đây đã đề xuất quy định yêu cầu ô tô phải có nút điều khiển vật lý cho các chức năng chính như đèn báo nguy hiểm, đèn báo rẽ, chọn số và gọi khẩn cấp.

Các động thái trên cho thấy một sự chuyển biến về vai trò của Trung Quốc. Quốc gia này đã dành nhiều năm để thúc đẩy các ý tưởng xe điện tương lai mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào khác, góp phần tạo trào lưu chạy theo khả năng tăng tốc cực nhanh, nội thất sang trọng, phần cứng được thiết kế ẩn và màn hình khổng lồ.

Nhưng giờ đây, Trung Quốc đang dần trở thành "trọng tài" an toàn khắt khe nhất trong ngành công nghiệp ô tô. Và vì Trung Quốc vẫn là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, các quy định trên có thể sẽ tác động tới cả thị trường ô tô toàn cầu.