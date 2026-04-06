Geely Việt Nam xác lập 3 kỷ lục Việt Nam với dòng xe SUV PHEV Geely EX5 EM-i

Sự kiện này đánh dấu sự hiện diện chính thức của công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV) tiên tiến đến từ Geely tại thị trường Việt Nam.

Từ thành công toàn cầu đến kỷ lục thực tế tại Việt Nam

Geely EX5 EM-i (còn được biết đến là Galaxy STARRAY EM-i tại thị trường quốc tế) là mẫu xe chiến lược toàn cầu của Geely, được phát triển trên kiến trúc toàn cầu dành cho xe năng lượng mới GEA (Global Energy Architecture).

Tại thị trường quốc tế, mẫu xe này đã tạo dấu ấn với công nghệ pin Aegis Short Blade an toàn bậc nhất và hệ truyền động điện thông minh “11 trong 1”.

Theo công bố của hãng, Geely EX5 EM-i có quãng đường di chuyển thuần điện khoảng 170km (chuẩn NEDC) và tổng quãng đường kết hợp xăng - điện đạt mức hơn 1.000km.

Tuy nhiên, từ ngày 3/3 đến 5/3, Geely Việt Nam đã thực hiện hành trình thử nghiệm thực tế đầy khắc nghiệt xuyên suốt chiều dài đất nước, bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại Cam Ranh. Kết quả cho thấy dòng xe Geely EX5 EM-i Ultra đã chứng minh hiệu suất vận hành vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Quãng đường thuần điện thực tế đạt 228,3km (vượt 34% so với công bố). Tổng quãng đường hỗn hợp đạt 1.823,7km (vượt hơn 800km so với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn).

Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp là 3,02L/100km.

Ông Trịnh Lê Hùng (Autodaily) và ông Nguyễn Mạnh Thắng (WhatCarVN) là hai chuyên gia thực hiện chuyến đi này dưới sự giám sát của tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Ảnh: Geely Việt Nam).

Thành tích này được thực hiện bởi hai chuyên gia ô tô: ông Trịnh Lê Hùng (Autodaily) và ông Nguyễn Mạnh Thắng (WhatCarVN), dưới sự giám sát và đo lường trực tiếp của các trọng tài từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Bảo chứng từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings)

Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch cho các con số kỷ lục, Geely Việt Nam đã mời Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tham gia giám sát toàn bộ hành trình.

Về Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings): Đây là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thẩm quyền xác lập các kỷ lục quốc gia, là thành viên chính thức của Tổ chức Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA).

Với quy trình thẩm định riêng, dựa trên các tiêu chí đo lường chính xác và minh bạch, sự xác nhận của VietKings chính là bảo chứng cho tính xác thực của các thành tích mà Geely EX5 EM-i đã đạt được.

Tại buổi lễ ra mắt ngày 27/3, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập cho 3 hạng mục kỷ lục sau:

Geely EX5 EM-i: Dòng xe SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (Khi tham gia thử thách thực tế tại Việt Nam đạt 228,3km).

Geely EX5 EM-i: Dòng xe SUV PHEV có tổng quãng đường di chuyển dài nhất sau 1 lần nạp đầy năng lượng gồm xăng và điện (Khi tham gia thử thách thực tế tại Việt Nam đạt 1.823,7km).

Geely EX5 EM-i: Dòng xe SUV PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp thấp nhất (Khi tham gia thử thách thực tế tại Việt Nam có mức 3,02 lít/100km).

Ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản và đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận tại buổi lễ ra mắt xe (Ảnh: Geely Việt Nam).

Những kỷ lục này không chỉ là minh chứng tin cậy cho sự hiệu quả của công nghệ E-Motive intelligent được trang bị trên EX5 EM-i mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của Geely Việt Nam khi mang tới những sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng.

3 Kỷ lục Việt Nam được xác lập bởi dòng xe Geely EX5 EM-i Ultra (Ảnh: Geely Việt Nam).

Giá bán và Hệ thống đại lý

Geely Việt Nam chính thức phân phối Geely EX5 EM-i với 3 phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng: Geely EX5 EM-i Pro: 789 triệu đồng; Geely EX5 EM-i Max: 909 triệu đồng và Geely EX5 EM-i Ultra: 969 triệu đồng.

Với sự đồng hành của đối tác chiến lược Tasco Auto, Geely Việt Nam khẳng định dịch vụ hậu mãi vượt trội thông qua mạng lưới hơn 55 đại lý ủy quyền trên toàn quốc (tính đến năm 2026). Đây là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và bền vững của Geely tại thị trường Việt Nam, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi tiếp cận công nghệ di chuyển xanh.