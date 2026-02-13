Geely EX5: Xe điện toàn cầu và tham vọng tại thị trường Việt Nam

Geely EX5 đến nay đã ghi nhận những cột mốc nổi bật tại nhiều quốc gia. Việc hiện diện tại nhiều thị trường, từ châu Âu đến các nước Đông Nam Á như Việt Nam cho thấy EX5 là một sản phẩm có tính thích nghi cao.

Không chỉ dừng lại ở doanh số ấn tượng, EX5 còn là sở hữu nhiều giải thưởng và hàng loạt danh hiệu như Red Dot Award (Giải thưởng Thiết kế Red Dot), MUSE Design Award (Giải thưởng Thiết kế MUSE).

Mẫu xe Geely EX5 đang được phân phối tại Việt Nam (Ảnh: Geely Việt Nam).

Tỷ lệ sử dụng không gian nội thất của EX5 lên tới 67,2%. Thiết kế khoang nội thất của mẫu xe này được người dùng đánh giá cao với không gian rộng rãi, được trang bị các nền tảng công nghệ tiên tiến.

Trong phân khúc SUV-C tại thị trường Việt, EX5 nổi bật với hàng ghế trước có tới 6 chế độ massage, có thể gập phẳng, làm mát và có bệ tì chân.

Mẫu xe Geely EX5 có trải nghiệm ghế ngồi thoải mái, phù hợp cho những chuyến đi xa (Ảnh: Geely Việt Nam).

Trước những lo ngại về cháy nổ, Geely EX5 mang lại sự an tâm cho người dùng khi sở hữu hệ thống pin an toàn là công nghệ độc quyền cho dòng Galaxy, với 8 lớp bảo vệ toàn diện từ thiết kế xe đến điều khiển thông minh và công nghệ đám mây, giúp ngăn cháy nổ và loại bỏ điểm mù trong an toàn pin.

Hiện nay, tại Việt Nam và nhiều quốc gia, Geely EX5 vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Đại sứ thương hiệu Geely Việt Nam - Chi Pu và mẫu Geely EX5 (Ảnh: Geely Việt Nam).

Geely là thương hiệu luôn cầu thị khi lắng nghe người dùng toàn cầu để đưa ra các bản nâng cấp phần mềm mới nhất. Khi bước chân vào thị trường Việt, Geely Việt Nam mới đây đã tiếp tục công bố cập nhật Android Auto hỗ trợ kết nối không dây.

Điều này giúp EX5 "hòa nhập" vào hệ sinh thái di động của người Việt. Bên cạnh đó, trên EX5, hệ thống ADAS L2 cao cấp với các cảm biến và AI cũng được tối ưu hóa với các tình huống giao thông đặc trưng tại đô thị Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ điện dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 160 kW (218 Mã lực) và mô-men xoắn 320 Nm, cho phép tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 6,9 giây. Xe sử dụng pin LFP 60.22kWh, đạt quãng đường di chuyển lên tới 430km sau một lần sạc, theo chuẩn WLTP. Công nghệ sạc nhanh DC 100kW cho phép sạc từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút, tối ưu hóa thời gian di chuyển.

Mới đây, Tasco Auto còn ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư năng lượng bầu trời (Esky), một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc nhanh.

Ở giai đoạn đầu, hai bên sẽ hợp tác phát triển hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom Tasco Auto trên khắp các tỉnh thành ngay trong giai đoạn đầu năm 2026, kết hợp cùng hạ tầng sạc sẵn có của Tasco Auto, tiến tới phủ kín toàn bộ hệ thống Showroom Tasco Auto ngay trong giai đoạn tiếp theo.

Tasco Auto hợp tác chiến lược cùng đối tác ESKY phát triển hệ thống trạm sạc tại các đại lý của Tasco Auto (Ảnh: Geely Việt Nam).

Geely EX5 hiện được giới thiệu tại Việt Nam với hai phiên bản là Pro và Max, giá bán từ chỉ từ 780 triệu đồng trong tháng 2.

Đây là mức giá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc khi với phiên bản EX5 phiên bản Pro, Max được hỗ trợ chi phí sạc điện 2 năm (trị giá xấp xỉ 45 triệu đồng), tặng kèm 2 sạc (1 sạc cầm tay 2,2Kw hoặc 3,5Kw và 1 sạc 7Kw tại nhà và công lắp đặt tiêu chuẩn). Hỗ trợ thêm 1% giá trị xe. Nếu khách hàng không nhận sạc 7Kw sẽ được quy đổi 5 triệu đồng.