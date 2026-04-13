Geely đẩy nhanh tiến độ bàn giao EX5 EM-i và EX2 tại Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, bộ đôi xe năng lượng mới của Geely đã nhận được sự đón nhận từ người dùng Việt.

Số lượng đơn đặt hàng tăng là minh chứng cho sức hút của các sản phẩm thương hiệu Geely, nhưng đồng thời cũng tạo nên áp lực nhất định lên hệ thống cung ứng.

Hình ảnh khách hàng nhận bàn giao xe tại đại lý (Ảnh: Geely Việt Nam).

Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị đã gây ra khó khăn chung cho ngành vận tải biển toàn cầu, trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian luân chuyển linh kiện và xe thành phẩm về Việt Nam.

Trước tình hình này, Geely Việt Nam khẳng định đang thực hiện các giải pháp như kết nối trực tiếp, làm việc chặt chẽ với nhà máy sản xuất tại nước ngoài để thúc đẩy tiến độ cung ứng xe cho thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Geely còn tối ưu logistics, linh hoạt chuyển đổi các phương thức vận tải và đẩy nhanh quy trình thông quan nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi. Cuối cùng, đội ngũ kỹ thuật và hậu cần sẵn sàng vận hành tối đa công suất ngay khi xe về đến cảng.

Khách hàng nhận bàn giao xe Geely EX2 tại đại lý (Ảnh: Geely Việt Nam).

Lộ trình bàn giao chi tiết

Theo kế hoạch mới nhất, các lô xe sẽ được bàn giao lần lượt theo thứ tự đặt hàng ngay trong tháng 4 và tháng 5. Geely Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao xe cho toàn bộ đơn hàng tồn đọng cũng như đáp ứng nhu cầu của những đơn hàng mới trong tháng 6.

Khách hàng nhận bàn giao xe Geely EX5 EM-i tại đại lý (Ảnh: Geely Việt Nam).

"Chúng tôi hiểu rằng sự chờ đợi của khách hàng đi kèm với niềm kỳ vọng lớn lao. Geely Việt Nam cam kết đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu và sẽ không ngừng nỗ lực để mang lại trải nghiệm nhận xe trọn vẹn nhất", ông Vũ Anh Tuấn - CEO Geely Việt Nam - chia sẻ.