Gần 700 chiếc Land Cruiser tại Việt Nam gặp lỗi dễ gây tai nạn hoặc cháy xe

Trên website chính thức, Toyota Việt Nam đã thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi 699 chiếc Land Cruiser để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động. Những xe này được sản xuất tại Nhật trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2024 đến ngày 8/12/2025.

Những chiếc Toyota Land Cruiser (LC 300) bị triệu hồi đều thuộc thế hệ mới nhất (Ảnh: Luân Phạm).

Theo Toyota, những chiếc Land Cruiser thuộc diện ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trong quá trình vận hành, khách hàng có thể thấy hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao, hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài.

Các hiện tượng trên có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa. Toyota cho biết sẽ gửi thông báo để khách hàng sắp xếp lịch mang xe đến đại lý gần nhất để kiểm tra và khắc phục. Tùy vào kết quả kiểm tra, xe có thể cần được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 30 phút mỗi xe. Với những xe nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết.

Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Toyota Land Cruiser LC 300 đang được niêm yết ở mức giá 4,58 tỷ đồng, thêm 20 triệu đồng nếu khách lựa chọn màu trắng ngọc trai (Ảnh: Hà Giang).

Trước đó, vào đầu năm 2024, Toyota Việt Nam đã từng triệu hồi 930 chiếc Land Cruiser (LC 300) vì lỗi tương tự. Những xe này được sản xuất từ ngày 11/5/2021 đến ngày 9/1/2024. Giải pháp được đưa ra cũng là cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser là sản phẩm được giới thượng lưu ưa chuộng, liên tục gặp tình trạng khan hàng, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới nhất. Nguồn cung hạn hẹp khiến Land Cruiser LC 300 chưa bao giờ được bán đúng giá tại đại lý, có thời điểm bị bán chênh tới 1,6 tỷ đồng.

Hiện tại, giá bán của mẫu xe này đã “bình ổn” hơn, chỉ chênh khoảng 500 triệu đồng, nhưng dù sẵn sàng chi thêm, khách hàng vẫn phải chờ vài tháng mới được bàn giao xe.