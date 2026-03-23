Forland X160 - Giải pháp xe ben hai cầu cho công trình và địa hình phức tạp

Thiết kế ngoại thất hiện đại, tối ưu khả năng vận hành

Forland X160 được thiết kế theo phong cách xe công trình với tổng thể mạnh mẽ và chắc chắn. Phần mặt ca lăng kích thước lớn giúp tăng khả năng lưu thông không khí, hỗ trợ quá trình làm mát động cơ khi xe vận hành trong điều kiện tải nặng hoặc môi trường nhiệt độ cao.

Toàn bộ cabin được ngâm chìm trong bể sơn ED, bảo đảm dung dịch sơn bao phủ trọn bề mặt. Kết hợp phương pháp lắng đọng điện và việc kiểm soát dòng điện, lớp sơn trên sản phẩm càng thêm đẹp, bền bỉ.

Tổng quan ngoại thất Forland X160 (Ảnh: VEAM Motor).

Cụm đèn pha dạng Projector tích hợp đèn xi nhan và đèn chiếu sáng ban ngày giúp tăng hiệu quả chiếu sáng và nâng cao độ nhận diện khi xe lưu thông.

Hệ thống gương chiếu hậu bản rộng, cụm gương kép kết hợp gương cầu lồi giúp mở rộng tầm quan sát, hỗ trợ lái xe an toàn.

Cabin rộng rãi, tối ưu tiện nghi

Cabin tiện nghi hiện đại, có trang bị kính chỉnh điện điều khiển từ xa, giường nằm, điều hòa, nâng hạ cabin bằng xilanh thủy lực, nhẹ nhàng, dễ thao tác.

Vô lăng 4 chấu hiện đại thẩm mỹ. Cụm đồng hồ điện tử đa chức năng hiển thị trực quan các thông số vận hành, kính chỉnh điện mang lại sự tiện nghi và thuận tiện cho người lái.

Cabin rộng rãi, có giường nằm (Ảnh: VEAM Motor).

Hệ thống nâng hạ cabin bằng xi lanh thủy lực, giúp việc lật cabin trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Giải pháp kỹ thuật này tăng sự thuận tiện trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa, góp phần giảm thời gian dừng xe và nâng cao hiệu quả khai thác.

Hệ thống khung gầm và truyền động

Khung gầm tiết diện lớn, sử dụng thép cường độ cao, kết hợp chassis (khung gầm) phụ, giúp xe cứng vững, chịu tải tốt. Chassis phụ giúp tăng khả năng chịu xoắn và chịu tải, giảm lực tác động lên chassis chính và tăng độ bền kết cấu khi xe hoạt động liên tục.

Forland X160 được trang bị cầu dầu chịu tải cao, kết cấu chắc chắn, giúp tăng độ bền và khả năng chịu lực khi vận hành liên tục với tải trọng lớn.

Forland X160 được trang bị cầu dầu chịu tải cao (Ảnh: VEAM Motor).

Hệ thống dẫn động hai cầu chủ động (4x4) cho phép xe duy trì độ bám đường tốt trên các cung đường khó như đường đồi núi, công trường thi công hoặc khu vực khai thác vật liệu.

Forland X160 được trang bị động cơ Yuchai YC4S160 - 50, không chỉ mạnh mẽ về thông số mà còn vượt trội về công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao và khả năng chịu tải ấn tượng.

Hộp số chính kết hợp hộp số phụ tăng thêm sức mạnh cho hệ thống truyền động, giúp xe vận hành mạnh mẽ, an toàn và hiệu quả.

Khả năng chuyên chở đáp ứng nhu cầu công trình

Forland X160 được phát triển để phục vụ nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng và khoáng sản với tải trọng 8,2 tấn. Xe sở hữu thùng ben thể tích 6,7m³, phù hợp chuyên chở các loại vật liệu như đất, đá, cát hoặc vật liệu san lấp.

Forland X160 (4x4) - Phù hợp cho vận tải công trình, khai thác khoáng sản (Ảnh: VEAM Motor).

Hệ thống ben thủy lực được thiết kế tối ưu cho quá trình nâng hạ thùng hàng, giúp việc bốc dỡ vật liệu diễn ra nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thời gian chờ tại công trường.

VEAM Motor Chú trọng yếu tố an toàn và tiện nghi vận hành

Bên cạnh sức mạnh vận hành, Forland X160 cũng được trang bị các hệ thống an toàn nhằm hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển, đặc biệt khi xe hoạt động trong điều kiện tải nặng hoặc địa hình phức tạp.

Công tắc nâng hạ ben bằng điện, tích hợp trình điều khiển nâng hạ ben với các cơ chế tùy chỉnh nhanh hoặc chậm giúp thao tác chính xác và thuận tiện. Chế độ hạ ben chậm cho quá trình hạ êm ái, giảm sốc, bảo vệ khung gầm và sắt xi xe, đảm bảo độ bền, an toàn khi làm việc, rất hữu ích khi đổ hàng không hết hoặc làm việc trên địa hình không bằng phẳng.

Forland X160 được trang bị hệ thống phanh khí nén hai dòng, kết hợp phanh khí xả hỗ trợ khi xuống dốc, giúp tăng hiệu quả hãm và giảm tải cho hệ thống phanh chính trong quá trình vận hành trên địa hình đèo dốc.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát hướng lái khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt, qua đó tăng mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Forland X160 hướng tới giải pháp vận tải hiệu quả

Theo đại diện VEAM Motor, việc đưa Forland X160 ra thị trường nhằm bổ sung thêm lựa chọn trong phân khúc xe ben hai cầu, hướng tới các doanh nghiệp vận tải vật liệu, nhà thầu xây dựng, đơn vị thi công hạ tầng, khai thác khoáng sản.

Với sự kết hợp giữa thiết kế chắc chắn, hệ truyền động hai cầu và khả năng chuyên chở lớn, mẫu xe được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu vận hành tại các khu vực địa hình phức tạp, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác cho doanh nghiệp vận tải.