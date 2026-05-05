Forester Hybrid rục rịch ra mắt Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp CR-V e:HEV

Theo nguồn tin của Dân trí, Subaru Việt Nam sẽ giới thiệu phiên bản hybrid của dòng Forester trong năm nay, dự kiến mở bán vào quý III. Đây sẽ là mẫu xe xăng lai điện thứ 2 của thương hiệu Nhật tại nước ta, sau Crosstrek.

Tuy nhiên, khác với “đàn em” sử dụng cấu hình hybrid nhẹ (mild-hybrid), Subaru Forester Hybrid sẽ được trang bị hệ truyền động thuần hybrid (full-hybrid), gồm máy xăng 2.5L (162 mã lực, 209Nm) kết hợp với một mô-tơ điện có thông số 118 mã lực, 270Nm và bộ pin lithium-ion có dung lượng 1,1kWh.

Subaru Forester Hybrid nhiều khả năng sẽ sở hữu ngoại hình không khác biệt so với phiên bản thuần xăng đang mở bán (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hệ truyền động trên tạo ra tổng công suất 194 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tương tự các sản phẩm khác của Subaru Việt Nam.

Tại xứ sở hoa anh đào, Subaru Forester Hybrid có nhiều phiên bản, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,32-5,43 lít/100km đường hỗn hợp. Con số này thấp hơn đáng kể so với biến thể thuần xăng đang được mở bán tại nước ta (7,4 lít/100km hỗn hợp).

Mẫu Subaru Forester hiện tại ở Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất, ra mắt vào cuối năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của Subaru Forester Hybrid dành cho thị trường Việt Nam chưa được hé lộ. Tham khảo thị trường Nhật Bản, phiên bản HEV được trang bị mâm hợp kim 18 inch, cửa sổ trời, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 11,6 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây.

Một số trang bị tiện nghi khác đáng kỳ vọng gồm: hàng ghế đầu chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, cốp điện tích hợp tính năng rảnh tay (đá cốp), cổng sạc USB-A/Type-C cho hai hàng ghế.

Nội thất của Subaru Forester 2.5iS EyeSight vẫn sử dụng cụm đồng hồ dạng analog kết hợp với LCD, chưa phải dạng kỹ thuật số hoàn toàn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị an toàn trên Subaru Forester Hybrid sẽ có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động EyeSight 4.0, gồm các tính năng như: đèn pha thích ứng, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đánh lái chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng…

Dù sở hữu công nghệ hybrid khá hấp dẫn, giá bán có thể trở thành rào cản của Subaru Forester. Hiện tại, mẫu xe này đang có giá bán lẻ đề xuất dao động từ 1,299 đến 1,399 tỷ đồng ở hai phiên bản thuần xăng, cao ngang một mẫu SUV hạng D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), dù được định vị ở phân khúc C-SUV.

Tại nhóm xe này, có thể xem Honda CR-V e:HEV là đối thủ đáng gờm của Subaru Forester Hybrid, nhưng sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn (1,17-1,25 tỷ đồng). Với tầm giá thấp hơn, người dùng có các lựa chọn PHEV đến từ Trung Quốc, như BYD Sealion 6 (789-899 triệu đồng), hay Jaecoo J7 PHEV (879 triệu đồng).

Các dòng xe có xuất xứ từ Nhật Bản như Subaru Forester không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia trong khối ASEAN (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù có giá bán cao, thế hệ mới của Forester vẫn thu hút được một tệp khách hàng nhất định, theo chia sẻ từ phía đại lý. So với đời cũ, Forester sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn, "hợp gu" khách Việt hơn và đồng thời, khối động cơ 2.5L mới mang lại trải nghiệm vận hành ấn tượng hơn.