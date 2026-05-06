Ford vừa công bố dải sản phẩm Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp, với hàng loạt thay đổi về động cơ.

Ford Ranger Wildtrak

Bản nâng cấp sử dụng động cơ dầu 3.0L V6, công suất 250 mã lực tại 3.250 vòng/phút, mô-men xoắn đạt 600Nm tại 1.750-2.250 vòng/phút, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (chế độ 4A Mode). Ford cung cấp màn hình tiêu chuẩn 12inch, hệ thống Ford Co-Pilot 360.

Ford Ranger Wildtrak máy dầu V6 3.0L (Ảnh: Hội An).

Theo đại diện Ford Việt Nam, việc đưa về lựa chọn động cơ xăng cho Ranger Wildtrak đến từ nhu cầu thực tế của thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, đại diện Ford Việt Nam cho rằng lựa chọn máy dầu vẫn sẽ tồn tại trong thời gian dài, không có kế hoạch về việc loại bỏ tuỳ chọn máy dầu tại thị trường trong nước.

Ford Everest

Ford cung cấp cho mẫu xe này 5 phiên bản gồm: Everest Active 2.0L 4x2, Everest Sport 2.0L 4x2, Everest Platinum 2.0L 4x2, Everest Platinum 2.0L 4x4 và Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 4x4. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp.

Ford Everest bản Platinum+ (Ảnh: Hội An).

Đặc biệt, phiên bản Everest Platinum+ được trang bị động cơ 2.3L EcoBoost, sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 446Nm tại 3.500 vòng/phút.

Ford Ranger Raptor

Đối với phiên bản hiệu năng cao Ranger Raptor, ở phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt đã chuyển từ máy dầu sang động cơ xăng. Cụ thể, Ford Ranger Raptor mới sử dụng hệ thống động cơ xăng EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 392 mã lực, mô-men xoắn 563Nm, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4A Mode).

Ford Ranger Raptor máy xăng (Ảnh: Hội An).

So với phiên bản máy dầu, động cơ xăng trên Ranger Raptor có hiệu suất mạnh mẽ hơn. Xe được trang bị 7 chế độ lái (bao gồm chế độ BAJA), đi cùng chế độ Trail Control (kiểm soát tốc độ trên đường địa hình) và hệ thống treo điện tử FOX 2,5inch.

Nội thất Ranger Raptor bản nâng cấp tạo điểm nhấn với ghế ngồi thể thao, màn hình 12.4inch và hệ thống âm thanh B&O. Người dùng có thể tuỳ chỉnh ống xả, treo, vô lăng và chế độ lái qua tuỳ chỉnh MyMode.

Giá bán cho các dòng sản phẩm nâng cấp của Ford Ranger Wiltrak, Ford Everest cũng như Ranger Raptor vẫn chưa được hãng xe Mỹ công bố.