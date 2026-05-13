Phiên bản 2026 của các mẫu Everest Active 2.0L 4x2, Everest Sport 2.0L 4x2, Everest Platinum 2.0L 4x2, và Everest Platinum 2.0L 4x4 đều được trang bị động cơ dầu 2.0L i4 TDCi, tăng áp đơn (turbo), sản sinh công suất 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 405Nm tại 1.750-2.500 vòng/phút.

Ford Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng (Ảnh: Hội An).

Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động 10 cấp, nhưng tùy phiên bản sẽ đi kèm hệ dẫn động 4x2 hoặc 4x4.

Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép (bi-turbo), sản sinh công suất 209 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 500Nm tại 1.750-2.000 vòng/phút đã bị loại bỏ trên thế hệ xe mới.

Theo đại diện của Ford Việt Nam, việc lựa chọn động cơ 2.0L tăng áp đơn giúp tăng cường sự ổn định khi xe di chuyển trên nhiều dạng địa hình, nâng cao hiệu quả vận hành cũng như tiết kiệm nhiên liệu.

Đại diện hãng xe Mỹ cũng cho biết thêm, hiện không còn thị trường nào của Ford trên thế giới sử dụng động cơ 2.0L bi-turbo. Việc dừng cung cấp động cơ này không đến từ các quy định khí thải, mà xuất phát từ định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng xe.

Vị trí đổ dung dịch AdBlue trên Everest 2022 (Ảnh: Hội An).

Cũng theo hãng xe Mỹ, việc đồng bộ động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn trên các phiên bản Everest 2026, giúp người dùng không cần sử dụng thêm dung dịch AdBlue. Đây là dung dịch giúp giảm lượng khí thải.

Tương tự Everest mới, các phiên bản Ranger sử dụng động cơ 2.0L bi-turbo cũng được chuyển sang sử dụng động cơ tăng áp đơn.

AdBlue là hỗn hợp dung dịch chứa 67,5% nước và 32,5% ure. Mục đích của việc sử dụng AdBlue là giảm lượng khí NOx mà các xe sử dụng động cơ dầu thải ra môi trường. Dung dịch AdBlue không tham gia trực tiếp vào quá trình đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt.

Trước đó, Ford Việt Nam cho biết nếu hết dung dịch AdBlue, xe vẫn có thể di chuyển bình thường cho đến khi tắt máy. Sau đó, người lái sẽ không thể khởi động lại xe.

Ford Everest 2022 tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Bình dung dịch AdBlue cho xe Everest đời 2022 có dung tích khoảng 18 lít, tương ứng phạm vi di chuyển khoảng 16.000km.

Việc sử dụng dung dịch AdBlue trên các xe Everest đời cũ cũng làm gia tăng chi phí sử dụng. Dung dịch này có giá khoảng 50.000 đồng/lít.

Bên cạnh lựa chọn máy dầu, Ford Việt Nam cũng đã giới thiệu bản máy xăng cho dòng SUV Everest. Cụ thể, phiên bản Everest Platinum+ được trang bị động cơ 2.3L EcoBoost, sản sinh công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446Nm tại 3.500 vòng/phút.

Như vậy, ở đời xe 2026, Everest được bán ra tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, gồm: Active 2.0 diesel (1,129 tỷ đồng), Sport 2.0 diesel (1,209 tỷ đồng), Platinum 2.0 diesel (1,335 tỷ đồng), Platinum 2.0 diesel 4x4 (1,44 tỷ đồng) và Platinum+ 2.3 EcoBoost xăng (1,629 tỷ đồng).