Ford Bronco 1971 “nguyên zin” rao bán ngang một chiếc Lexus RX 350 đời mới

Là mẫu SUV off-road từng làm nên tên tuổi của thương hiệu Ford tại Mỹ, thế hệ đầu tiên của Bronco có thể xem là một trong những mẫu xe cổ mang tính biểu tượng cao tại quốc gia này. Tại Việt Nam, dòng xe này từng được nhập khẩu từ Mỹ về từ trước năm 1975 với số lượng ít ỏi.

Do sở hữu tính sưu tầm cao, Ford Bronco cổ thường khó định giá và không hề thấp trên thị trường chuyển nhượng. Chẳng hạn như chiếc xe trong bài viết này thuộc đời 1971, đang được một người chơi xe cổ tại Hà Nội rao bán với mức giá 3,5 tỷ đồng.

Chiếc Ford Bronco 1971 này thuộc phiên bản Wagon, sở hữu thiết kế hình hộp đậm chất cổ điển (Ảnh: Ngọc Đức).

Với tầm tiền này nếu mua xe mới, người dùng có thể tiếp cận nhiều dòng xe sang, như Lexus RX 350 (khởi điểm từ 3,43 tỷ đồng). Người bán cho biết chiếc Bronco này đang ở tình trạng nguyên bản, được nhập khẩu chính ngạch.

Dựa vào hình ảnh được cung cấp, có thể thấy chiếc Ford Bronco này dù đã có 55 tuổi đời nhưng lớp sơn vẫn được giữ ở tình trạng tốt, các chi tiết mạ crôm ở la-zăng còn sáng bóng, logo Ford được sơn đỏ chưa có dấu hiệu phai màu.

Ford Bronco Wagon 1971 có thiết kế hai cửa. Xe sở hữu chiều dài 3.838mm, chiều rộng 1.740mm và chiều cao 1.819mm (Ảnh: Ngọc Đức).

Bên trong nội thất, táp-lô của xe có màu sơn trắng nhưng đang thiếu tấm ốp ở khu vực táp-pi cửa. Vô-lăng của xe được tích hợp cần gạt xi-nhan bên trái và cần số bên phải, trong khi cần gạt lớn bên phải có tác dụng chỉnh cầu.

Người dùng có thể theo dõi các thông tin cơ bản về tốc độ, nhiên liệu, nhiệt độ thông qua một đồng hồ công-tơ-mét đặt bên trái. Phía dưới khu vực chỉnh điều hòa, xe đã được lắp thêm một đầu chạy CD phục vụ mục đích giải trí.

Nội thất của chiếc Ford Bronco 1971 đang được rao bán (Ảnh: Ngọc Đức).

Bên dưới nắp ca-pô, chiếc Ford Bronco 1971 trong bài viết được trang bị động cơ xăng, 6 xi-lanh, dung tích 2.8L, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 198Nm.

Nhìn chung, chiếc xe trong bài viết phù hợp với những người dùng có nhu cầu sưu tầm, trưng bày, ít sử dụng do có thể khó tìm kiếm linh kiện thay thế. Tại Mỹ, những chiếc Bronco thế hệ đầu tiên này có thể được chào bán tới 180.000 USD (tương đương 4,7 tỷ đồng), tùy tình trạng xe.