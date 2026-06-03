Định hướng phát triển chung

Ferrari cho biết, trong tương lai hãng sẽ tiếp tục mang đến những dòng sản phẩm sử dụng động cơ xăng và hướng đến nhóm người yêu thích cầm lái.

Trả lời với tờ Drive, ông Benedetto Vigna - Giám đốc điều hành của Ferrari - khẳng định: “Chúng tôi sẽ không làm xe tự lái. Chúng tôi muốn khách hàng có niềm vui khi cầm lái, chứ không đặt nặng lợi ích kinh tế”.

Siêu xe Ferrari 812 tại Việt Nam (Ảnh: GA).

Phát biểu của vị giám đốc điều hành này diễn ra trong bối cảnh Ferrari vừa ra mắt dòng xe thuần điện Luce, và lập tức nhận nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, ông Vigna cho rằng việc ra mắt xe thuần điện không làm mất đi những giá trị truyền thống của Ferrari.

Không có xe tự lái, nhưng vẫn có những lựa chọn mới

Ông Benedetto Vigna khẳng định niềm vui khi cầm lái vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ferrari. Trong khi các thương hiệu ô tô khác đang hướng tới quá trình tự động hóa và phát triển phần mềm điều khiển cho xe, Ferrari lại muốn con người làm chủ vô lăng.

“Khi tôi nói về xe tự lái, tôi đang đề cập đến cấp độ tự lái L3+. Chúng tôi muốn các mẫu xe của mình phải có vô lăng và con người trực tiếp điều khiển. Nếu không, tại sao bạn phải mua một chiếc xe Ferrari”, ông Benedetto Vigna chia sẻ với Drive.

Theo Autoblog, Ferrari không coi mẫu xe thuần điện Luce là một sản phẩm độc nhất vô nhị hay một chiếc xe đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Thay vào đó, Luce chỉ là một lựa chọn khác dành cho khách hàng trong dải sản phẩm của hãng.

Vị giám đốc điều hành của Ferrari cho biết, mục tiêu của hãng là không phải loại bỏ động cơ đốt trong, mà là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Mẫu xe thuần điện Luce vừa được Ferrari ra mắt (Ảnh: Ferrari).

“Chúng tôi có xe động cơ đốt trong, xe hybrid và xe thuần điện để phục vụ nhu cầu khác nhau của khách hàng”, ông Benedetto Vigna nói thêm.

Ferrari cho biết mẫu Luce nhận được sự quan tâm rất lớn. Bất chấp những phản ứng tiêu cực về thiết kế và giá bán, nhiều khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán mua xe.

Theo ông Benedetto Vigna, trong tương lai xe điện sẽ là một phần trong danh mục sản phẩm, thay vì thay thế hoàn toàn động cơ đốt trong.

Hành động cụ thể của Ferrari

Những động thái gần đây cho thấy Ferrari vẫn đang trung thành với việc phát triển các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Phiên bản giới hạn của dòng xe 12Cilindri sử dụng số sàn được cho là đang được Ferrari phát triển, bất chấp việc tuỳ chọn hộp số này đang bị nhiều hãng xe khai tử.

Ngoài ra, truyền thông thế giới cũng đã chia sẻ về bằng sáng chế của Ferrari liên quan đến việc cải tiến động cơ V12. Phiên bản GTO của dòng siêu xe F80 cũng đang được Ferrari phát triển.

Khoang lái của mẫu Luce (Ảnh: Ferrari).

Loạt động thái trên phần nào đó trấn an người dùng, cũng như những tín đồ đam mê xe Ferrari rằng hãng siêu xe Italy không chuyển mình thành một thương hiệu xe điện, mà xe điện chỉ là một lựa chọn bên cạnh các mẫu xe hybrid, V8 và V12 của hãng.

Sau khi ra mắt dòng xe thuần điện Luce, Ferrari đang đối diện với loạt phản ứng của cộng đồng người yêu xe trên toàn thế giới cũng như các chuyên gia trong ngành. Đặc biệt, cựu CEO của Ferrari cũng đã có những tuyên bố có phần nặng nề về Luce.

Ngay sau khi Ferrari trình làng mẫu xe thuần điện đầu tiên của mình, giới truyền thông đã có buổi phỏng vấn với cựu CEO Luca di Montezemolo của hãng.

Theo hãng tin Askanews, vị cựu lãnh đạo 78 tuổi này nêu ý kiến: “Nếu tôi nói ra suy nghĩ thật sự của mình, nó có thể làm tổn hại đến thương hiệu Ferrari. Chúng ta có thể đang phá hủy một huyền thoại, và tôi rất tiếc về điều đó. Tôi hy vọng rằng ít nhất họ cũng bỏ biểu tượng "ngựa chồm" khỏi chiếc xe này”.