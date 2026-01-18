Dự định bỏ camera giao thông, thủ đô của Mỹ lo mất nguồn thu ngân sách

Một đề xuất mới từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đang hướng tới việc loại bỏ toàn bộ camera giám sát giao thông trên khắp thành phố, bao gồm camera đo tốc độ, camera bắt lỗi vượt đèn đỏ và camera giám sát biển “Stop”. Nếu được thông qua, biện pháp này có thể có hiệu lực ngay trong năm nay.

Ngoài những lo ngại về vấn đề an toàn giao thông, một câu hỏi lớn được đặt ra: Lấy đâu ra nguồn tiền bù vào khoản hụt thu khổng lồ của ngân sách thành phố?

Washington hiện có 546 camera giao thông giám sát tốc độ và vượt đèn đỏ (Ảnh: Washington Post).

Camera phạt vượt đèn đỏ lần đầu được lắp đặt tại Washington, D.C. từ năm 1999. Theo thời gian, hệ thống này được mở rộng với hàng trăm camera đo tốc độ và camera giám sát dừng xe, tạo thành một mạng lưới kiểm soát giao thông quy mô lớn. Hiện tại, toàn thành phố có 546 camera đang hoạt động, với mức phạt dao động từ 100 đến 500 USD tùy theo mức độ vi phạm.

Theo trang Politico, trong một tài liệu gửi tới Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã đề xuất cấm các loại camera này như một phần của dự luật giao thông đường bộ mới, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trong năm nay.

Tranh cãi về việc sử dụng camera giám sát giao thông không phải là điều mới mẻ, cả tại Mỹ lẫn trên thế giới. Một số người cho rằng đây là công cụ hiệu quả giúp cải thiện an toàn giao thông và giảm tai nạn. Nhưng một số khác lại nhận định camera là sự giám sát quá mức, thậm chí là một dạng “thuế ngầm”.

Dù ủng hộ quan điểm nào, có một thực tế không thể phủ nhận là hệ thống camera giao thông đã trở thành nguồn thu tài chính cực kỳ quan trọng đối với Washington, D.C. Trong tài khóa 2023, camera giao thông mang về 139,5 triệu USD. Con số này tăng lên 213,3 triệu USD vào năm 2024 và tiếp tục vọt lên 267,3 triệu USD trong năm 2025.

Hạ nghị sĩ Scott Perry cho rằng việc cưỡng chế giao thông tự động đang bị sử dụng để tạo doanh thu, chứ không phải để nâng cao an toàn. Những thành phố như Washington, D.C., nơi phụ thuộc vào nguồn thu từ camera giao thông để cân đối ngân sách, chính là bằng chứng cho thấy chính sách này không nhằm bảo vệ người dân và du khách, mà là "móc túi" họ mà không có đại diện hay quy trình pháp lý công bằng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ việc gỡ bỏ camera giao thông. Thị trưởng thành phố Washington, bà Muriel Bowser, khẳng định rằng các camera này là công cụ then chốt trong nỗ lực cứu mạng người và giúp đường phố an toàn hơn. Theo bà, việc loại bỏ camera sẽ tạo ra một lỗ hổng lên tới 1 tỷ USD trong kế hoạch tài chính của thành phố, đồng nghĩa với việc phải cắt giảm các dịch vụ công thiết yếu.

Ủy viên Hội đồng thành phố phụ trách toàn địa bàn, bà Christina Henderson, cũng bày tỏ lo ngại trong cuộc phỏng vấn với WTOP News. Theo bà, nếu không còn camera giao thông, gánh nặng kiểm soát vi phạm sẽ dồn nhiều hơn lên lực lượng cảnh sát tuần tra, trong khi nguồn lực của lực lượng này vốn đã "mỏng".