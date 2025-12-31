Dongfeng X9 Yuchai - giải pháp vận tải tối ưu cho doanh nghiệp Việt

Mới đây, tại TPHCM, Tập đoàn Dongfeng phối hợp cùng An Sương Group ra mắt dòng xe đầu kéo cao cấp Dongfeng X9 Yuchai thu hút sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp vận tải và logistics trên cả nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển giải pháp vận tải toàn diện dành cho thị trường Việt Nam.

Chương trình sự kiện “Hợp lực dẫn lối - Tương lai vượt trội" (Ảnh: An Sương Group).

Tham dự lễ ra mắt có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao ba bên hợp tác: ông Vương Long (Wang Long) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dongfeng; ông Thẩm Bân (Shen Bin) - Tổng giám đốc Nhà máy Dongfeng; và ông Nguyễn Văn Ảnh - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT An Sương Group.

Từ trái qua phải: ông Vương Long (Wang Long) - ông Nguyễn Văn Ảnh - ông Thẩm Bân (Shen Bin) (Ảnh: An Sương Group).

Hợp lực phát triển giải pháp vận tải tối ưu

Dongfeng X9 Yuchai được giới thiệu trong bối cảnh tổng thể của bài toán vận hành ngành vận tải. Theo Dongfeng An Sương, Dongfeng X9 không chỉ là một mẫu xe đầu kéo mới mà là kết quả của quá trình hợp lực nghiên cứu và tối ưu giữa Tập đoàn Dongfeng, nhà sản xuất động cơ Yuchai và An Sương Group dựa trên điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Ảnh nhấn mạnh: “Chúng tôi không phát triển sản phẩm để khoe cấu hình, mà để giải quyết những bài toán rất thực tế của người làm vận tải: tăng công năng - giảm chi phí - tăng hiệu quả”.

Ông Nguyễn Văn Ảnh - Chủ tịch HĐQT An Sương Group (Ảnh: An Sương Group).

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, ông cũng khẳng định dịch vụ hậu mãi và sự đồng hành sau bán hàng là yếu tố tạo nên khác biệt bền vững. An Sương Group cam kết các chính sách hỗ trợ thực tế, giúp khách hàng yên tâm vận hành và tối ưu chi phí dài hạn.

Nền tảng công nghệ đứng sau Dongfeng X9 Yuchai

Một trong những nội dung nổi bật tại sự kiện là xu hướng sử dụng động cơ dung tích lớn nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo khảo sát thực tế của Dongfeng tại Trung Quốc, các dòng xe đầu kéo sử dụng động cơ Yuchai đạt mức tiêu hao khoảng 30 lít/100 km cho thấy hiệu quả vận hành cao dù công suất lớn.

Sự kết hợp giữa động cơ Yuchai, hộp số AMT và thiết kế khí động học giúp giảm phụ thuộc tay nghề tài xế, tối ưu nhiên liệu và phù hợp với doanh nghiệp khai thác đội xe quy mô lớn.

Dongfeng X9 Yuchai - giải pháp vận tải tối ưu cho doanh nghiệp Việt (Ảnh: An Sương Group).

Dịch vụ trải nghiệm và chính sách hỗ trợ thực tế

An Sương Group triển khai chương trình “Xe nghỉ - hàng chạy” cùng gói dịch vụ “1-0-2” cho phép doanh nghiệp mượn xe chở hàng thật để trải nghiệm trước khi quyết định đầu tư, đồng thời hỗ trợ xe thay thế khi phương tiện nằm xưởng bảo hành quá 48 giờ hạn chế gián đoạn khai thác, đảm bảo hoạt động xuyên suốt.

Chương trình “Xe nghỉ hàng chạy - Nâng tầm trải nghiệm” thu hút khách hàng (Ảnh: An Sương Group).

Dongfeng X9 Yuchai - dòng xe đầu kéo cao cấp mới

Dongfeng X9 Yuchai được định vị là dòng xe đầu kéo cao cấp kế thừa giá trị từ các mẫu Dongfeng X3 và X7 - những dòng xe đã được doanh nghiệp Việt đưa vào khai thác và đánh giá cao về độ bền cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao khoảng 32 lít/100 km đường hỗn hợp.

Xe trang bị động cơ Yuchai 12L, công suất 490 mã lực, mô-men xoắn 2.400 Nm, hệ số cản gió 0,445, cabin cao 2,12 m, sàn phẳng, giường nằm 1.100 mm, màn hình đôi 7 inch và 25 ngăn chứa đồ tối ưu trải nghiệm cho tài xế đường dài.

Về an toàn, xe tích hợp EBS, ESC, LDWS, FCWS, DMS, TPMS, camera toàn cảnh, khung thép cường độ cao 700 MPa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Tập đoàn Dongfeng.

Bên cạnh đầu kéo Dongfeng X9, Dongfeng X3, 4x2 với thùng container nhập khẩu cũng được giới thiệu đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển. Trước thềm ra mắt, An Sương Group còn tổ chức cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu dành cho các doanh nghiệp đang khai thác X3 và X7 cung cấp dữ liệu vận hành thực tế cho khách hàng.

Dongfeng X3 - Thùng container nhập khẩu tại sự kiện (Ảnh: An Sương Group).

Với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Dongfeng động cơ Yuchai tại Việt Nam, An Sương Group tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống hậu mãi, phụ tùng chính hãng và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng 24/7 hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời sản phẩm.

Thông qua sự hợp lực giữa Dongfeng - Yuchai - An Sương Group, Dongfeng X9 Yuchai được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp vận tải hiệu quả, bền vững cho doanh nghiệp Việt.

