Doanh số tháng 2 vượt 50.000 xe, Omoda & Jaecoo tăng tốc tới mốc một triệu xe

Nổi bật trong đó, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 28.337 xe, tăng 307% so với cùng kỳ, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các dòng xe hybrid và xe điện trong chiến lược phát triển của hãng.

Cộng dồn doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo hiện đã vượt mốc 900.000 xe, đưa thương hiệu tiến rất gần đến cột mốc một triệu xe chỉ sau chưa đầy ba năm ra mắt. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, Omoda & Jaecoo đang bước vào giai đoạn mở rộng mới trong chiến lược phát triển quốc tế.

Hai tháng tăng trưởng liên tiếp, củng cố vị thế tại các thị trường trọng điểm

Sau khởi đầu tích cực trong tháng 1, Omoda & Jaecoo tiếp tục ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Nhiều thị trường chủ lực đã đạt những kết quả nổi bật.

Tại Israel, doanh số tăng 264,5%, thị phần đạt 13,5%. Trong đó, Jaecoo J5 ghi nhận kết quả nổi bật với 1.693 xe bán ra trong tháng, trở thành mẫu xe bán chạy top đầu toàn thị trường.

Thị trường Ý cũng ghi nhận đà tăng trưởng nhanh khi doanh số tháng 2 tăng 473% so với cùng kỳ, lập kỷ lục tăng trưởng hàng tháng kể từ khi thương hiệu gia nhập thị trường.

Những kết quả tích cực tại các thị trường khu vực đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, giúp doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo tiếp tục thiết lập mức tăng trưởng mới, đồng thời khẳng định khả năng thích ứng của danh mục sản phẩm tại nhiều thị trường khác nhau.

Dàn xe Omoda & Jaecoo đang được phân phối tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Mạng lưới 64 thị trường toàn cầu, mở rộng mạnh tại châu Âu

Đến nay, Omoda & Jaecoo đã hiện diện tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng khắp châu Âu, châu Á, Australia, châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Năm 2025, thương hiệu đã trở thành một trong những hãng xe tăng trưởng nhanh nhất tại thị trường châu Âu. Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo dự kiến gia nhập hai thị trường lớn là Đức và Pháp, qua đó hoàn thiện mạng lưới hiện diện tại khu vực châu Âu.

Song song với việc mở rộng thị trường, thương hiệu cũng tăng cường xây dựng hình ảnh toàn cầu. Năm 2026, Omoda trở thành Đối tác chính của Tuần lễ Thời trang London (London Fashion Week), kết hợp công nghệ di chuyển với xu hướng thời trang, qua đó nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu trên phạm vi quốc tế.

Theo thông tin được thương hiệu công bố, chỉ trong chưa đầy ba năm, doanh số lũy kế của Omoda & Jaecoo đã vượt 900.000 xe. Với hai tháng đầu năm 2026 liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng cao, thương hiệu đang tăng tốc hướng tới cột mốc một triệu xe toàn cầu.

Jaecoo J5 - mẫu xe bán chạy tại nhiều thị trường châu Âu và Đông Nam Á (Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam).

Nền tảng từ hệ thống toàn cầu của Tập đoàn Chery

Đà tăng trưởng của Omoda & Jaecoo được hỗ trợ bởi nền tảng hệ thống của công ty mẹ - Tập đoàn Chery.

Trong tháng 2, Tập đoàn Chery xuất khẩu 124.929 xe, tăng 41,5% so với cùng kỳ, đánh dấu 10 tháng liên tiếp có doanh số xuất khẩu vượt 100.000 xe mỗi tháng. Trong hai tháng đầu năm 2026, tổng doanh số toàn cầu của tập đoàn đạt 244.534 xe, tăng 44,7% so với cùng kỳ.

Tính đến nay, Tập đoàn Chery đã xuất khẩu hơn 6,09 triệu xe. Từ năng lực nghiên cứu phát triển, hệ thống phân phối đến chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng, nền tảng hệ thống của Chery Group đang cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho quá trình mở rộng toàn cầu của Omoda & Jaecoo.

Omoda & Jaecoo Việt Nam trong chiến lược mở rộng toàn cầu, với định hướng “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”

Trong chiến lược phát triển khu vực, Việt Nam được xem là một thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á. Thương hiệu đang từng bước mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời giới thiệu các dòng xe SUV công nghệ mới nhất toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đang triển khai kế hoạch nội địa hóa sản xuất. Nhà máy sản xuất của thương hiệu tại Việt Nam đã hoàn thành phần khung nhà xưởng lắp ráp vào đầu năm 2026 và dự kiến đi vào vận hành trong năm nay. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực sản xuất trong khu vực, đồng thời hỗ trợ chiến lược phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào hệ thống dịch vụ hậu mãi và mạng lưới phân phối. Theo kế hoạch, hệ thống 60 nhà phân phối sẽ được hoàn thiện trong năm 2026, cùng với các chính sách dịch vụ như bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km và cam kết cung ứng phụ tùng trong 48 giờ.

Với sự kết hợp giữa danh mục sản phẩm toàn cầu, chiến lược phát triển xe năng lượng mới và định hướng đầu tư dài hạn tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đặt mục tiêu xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.