Điểm mạnh của Lynk & Co 900

Lynk & Co 900 nói riêng, hay các dòng xe đến từ Trung Quốc nói chung, đều gây ấn tượng mạnh với người dùng về danh sách các tính năng và trang bị tiện nghi phong phú.

So với các mẫu xe có cùng tầm giá, sản phẩm đến từ Trung Quốc luôn được đánh giá nhỉnh hơn khá nhiều về trang bị công nghệ. Đây cũng được coi là điểm mạnh của dòng SUV đầu bảng đến từ thương hiệu Lynk & Co tại thị trường Việt Nam.

Lynk & Co 900 được trưng bày tại một sự kiện dành cho khách hàng tại Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Như vậy, Lynk & Co 900 là sản phẩm được hãng xe Trung Quốc định hình sẽ cạnh tranh ở phân khúc xe cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Mẫu SUV đầu bảng được Lynk & Co phát triển trên nền tảng khung gầm SPA Evo - kiến trúc dành riêng cho các dòng hybrid cỡ lớn dài trên 5m, được phát triển từ nền tảng SPA của Volvo.

Dòng SUV cỡ lớn đến từ Trung Quốc sở hữu ngoại thất hầm hố, không có quá nhiều đường cắt xẻ hay dập nổi. Điểm nhấn ở thiết kế ngoại thất là màn hình trải dài ở phần đầu xe, với khoảng 10.000 bóng LED. Màn hình này có thể hiển thị hình ảnh hoặc chữ.

Về thiết kế tổng thể, Lynk & Co 900 có nhiều nét tương đương với các dòng SUV cỡ lớn đến từ Land Rover.

Xe có chiều dài 5.240mm, chiều rộng 1.999mm, và chiều cao 1.810mm. Với kích cỡ này, mẫu SUV đến từ Trung Quốc còn dài hơn cả dòng SUV Lexus LX 600 (chiều dài 5.100mm).

Tương tự một số xe khác của Lynk & Co, khoang lái của mẫu SUV đầu bảng này không được trang bị nhiều nút bấm vật lý; thay vào đó, các tính năng được điều khiển thông qua màn hình.

Thiết kế khoang lái của Lynk & Co 900 (Ảnh: Hội An).

Điểm nhấn nổi bật ở không gian bên trong Lynk & Co 900 là hệ thống hai màn hình cỡ lớn, với độ phân giải cao. Màn hình thông tin - giải trí điều khiển gần như toàn bộ chức năng của xe, với kích thước 30 inch.

Trong khi đó, trên trần xe có một màn hình có kích thước tương tự, phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc, chơi game… của người ngồi hàng ghế sau.

Đặc biệt, hàng ghế thứ hai trên xe có khả năng xoay 180 độ, tạo thành cấu trúc ghế đối diện với hàng thứ ba trên xe.

Theo công bố của Lynk & Co, mẫu 900 được trang bị động cơ 2.0T kết hợp hybrid sạc ngoài DHT Pro, cho tổng công suất 540kW (tương đương 724 mã lực) và mô-men xoắn 1.038Nm.

Hàng ghế thứ 2 trên Lynk & Co 900 (Ảnh: Hội An).

Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 giây, sử dụng bộ pin có dung lượng 52,38kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện hơn 200km sau mỗi lần sạc đầy.

Các tính năng đáng chú ý trên mẫu SUV 900 gồm: treo khí nén với khả năng nâng/hạ gầm, hệ thống hỗ trợ lái sử dụng lidar/radar/cảm biến/camera, âm thanh Harman Kardon, ghế massage/thông hơi/làm mát, ghế tích hợp bệ đỡ chân, cửa phía sau xe dạng “Boundless Split Tailgate” (thiết kế cửa hậu tách đôi mở rộng không gian)…

Thách thức đối với Lynk & Co 900

Bên cạnh các mẫu như Jaecoo J7, Kia Sorento, Volvo XC90 Recharge (T8), Volvo XC60 Recharge (T8), BYD M5 hay BYD Sealion 6…, người dùng tại thị trường Việt Nam sẽ có thêm một lựa chọn xe hybrid cắm sạc (PHEV) là Lynk & Co 900.

Tuy nhiên, khi xét về mặt giá bán và kích cỡ, mẫu 900 sẽ cạnh tranh với những dòng SUV đầu bảng tại thị trường Việt Nam, như Land Rover Range Rover LWB (trục cơ sở kéo dài) hoặc Lexus LX600.

Ở tầm giá khoảng 3 tỷ đồng, mẫu xe đến từ Trung Quốc sẽ tương đương với Audi Q6 e-tron, BMW 5 Series, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan hay Volvo XC90.

Là một thương hiệu mới tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co đang trong giai đoạn “chứng minh bản thân” với người dùng trong nước.

Khi sở hữu một dòng xe cao cấp tại thị trường Việt Nam, bên cạnh giá bán, người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn về giá trị thương hiệu, độ tin cậy của sản phẩm, chất lượng xưởng dịch vụ và các chính sách sau bán hàng.

Màn hình cỡ lớn dành cho hàng ghế thứ 2 trên xe (Ảnh: Hội An).

Người dùng tại thị trường Việt Nam vẫn có phần dè dặt về cam kết đầu tư lâu dài của thương hiệu, quy mô đại lý, chất lượng và độ bền sản phẩm, cũng như giá trị bán lại của các dòng xe Trung Quốc.

Bên cạnh đó, với mẫu xe được trang bị dày đặc công nghệ hiện đại, Lynk & Co 900 có thể sẽ phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, coi chiếc xe là một sản phẩm công nghệ để khám phá. Với nhóm khách hàng lớn trung niên hoặc lớn tuổi, có thể mất khá nhiều thời gian để làm quen với mẫu xe này.

Như vậy, Lynk & Co 900 có thể hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm một dòng xe mới, thiết kế khác biệt, trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi, không đặt nặng yếu tố thương hiệu khi quyết định mua xe.