Điểm danh những mẫu ô tô cũ đắt hơn mới tại Mỹ: Nhiều xe cũng có ở Việt Nam

Ô tô vốn được coi là tiêu sản, thường mất giá theo thời gian. Tuy nhiên vào năm 2022, có nhiều điều bất thường trên thị trường ô tô, khi xe cũ lại đắt hơn xe mới tới 8,5%. Trật tự đã trở lại vào năm nay, với giá xe cũ thấp hơn xe mới trung bình 8,1%.

Toyota Corolla Cross là một trong những mẫu xe cũ đắt hơn mới tại thị trường Mỹ (Ảnh: TMV).

Trang iSeeCars.com đã thu thập thông tin giao dịch của hơn 8,9 triệu xe mới và xe đã qua sử dụng tại Mỹ trong tháng 2 và tháng 3 năm nay. Kết quả cho thấy xe đã qua sử dụng ít (xe đời 2022-2023) có giá thấp hơn 8,1% so với khi còn mới. Mức mất giá này tương đương khoảng 3.700 USD, ngược lại so với tình hình hồi cùng kỳ năm ngoái, khi đại dịch hoành hành khiến xe "lướt" có giá còn cao hơn trung bình khoảng 3.574 USD so với xe mới.

Mất giá nhiều nhất là các mẫu xe sang. 13 trong số 20 xe mất giá nhiều nhất trên thị trường Mỹ xét về giá trị đã qua sử dụng là các xe hạng sang của Audi, Mercedes, Alfa Romeo, Porsche và các thương hiệu tương tự. Danh sách cụ thể như sau:

Mặc dù thị trường ô tô đã qua sử dụng đang dần trở lại bình thường, nhưng hiện vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Giá trung bình của một chiếc xe ít sử dụng là 41.812 USD, và vẫn có 14 mẫu xe thực sự tăng giá sau khi rời khỏi đại lý.

Tăng giá nhiều nhất dù đã bị "bóc tem" là Ford Maverick (+12,3 %), bỏ xa mẫu xe tăng giá cao tiếp theo là Toyota Corolla Hybrid (+7,9 %). Nhìn chung, các mẫu xe tăng giá dù đã qua sử dụng là xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành tốt và có giá bán hợp lý.

Một ngoại lệ đáng chú ý trong danh sách này là Mercedes-Benz G-Class. Đây là mẫu xe đứng thứ 3 trong top 14 xe tăng giá sau khi rời đại lý, với giá trung bình cao hơn 4,6% (8.633 USD) so với xe mới.

Trong top 14 này có 4 mẫu xe cũng đang được bán ở Việt Nam; đó là Toyota Corolla Cross, Mercedes-Benz G-Class, Kia Carnival và Honda Accord. Danh sách top 14 như sau:

Mặc dù giá xe sẽ sớm trở lại bình thường khi hoạt động sản xuất được ổn định, nhưng các yếu tố khác đang góp phần giúp thị trường xe cũ khởi sắc.

Ông Karl Brauer, nhà phân tích điều hành của iSeeCars.com cho biết: "Lạm phát và lãi suất là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng, thể hiện qua việc giá xe đã qua sử dụng giảm đáng kể trong năm qua".