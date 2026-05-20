Đi chậm bám làn trái: Nhiều trường không cho học viên tập lái trên cao tốc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người Việt Nam đi trên đường cao tốc tại Hàn Quốc bày tỏ sự bất ngờ vì cả hàng ô tô xếp dài ở làn bên phải, trong khi làn bên trái được bỏ trống hoàn toàn, dành cho những xe cần vượt hoặc có nhu cầu chạy nhanh.

Nếu tìm kiếm từ khóa "những quy tắc bất thành văn trên cao tốc" bằng tiếng Anh, các website nước ngoài đều liệt kê thói quen "đi làn phải, vượt làn trái" ở thứ tự đầu tiên. Việt Nam cũng có quy định và khuyến cáo tương tự, nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp, bám trụ ở làn trái dù đi chậm, làm cản trở dòng phương tiện và tiềm ẩn rủi ro tai nạn.

Anh Phạm Thành Lê, quản trị diễn đàn Otofun, cho biết, nhiều tài xế có thói quen ôm làn trái vì cho rằng đi như vậy an toàn hơn, bởi chỉ cần quan sát một bên, căn đường dễ hơn, không phải chuyển nhiều làn nhiều lần. Ngoài ra, họ cũng cho rằng làn trái là làn tốc độ cao nhất, nên ngay cả khi chay tới tốc độ tối đa cũng nhanh hơn xe chạy trên các làn khác.

"Bị "cắt phiên" khi học viên thực hành trên cao tốc"

Nhiều người cho rằng cần đưa vấn đề này vào giáo án giảng dạy ở các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Ở góc độ đào tạo, anh H.H., một giáo viên dạy lái xe ở TPHCM, chia sẻ, các thầy vẫn phổ biến quy tắc "đi làn phải, vượt làn trái" khi đi cao tốc tới các học viên. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, bởi các trường đào tạo và sát hạch lái xe không cho phép học viên tập lái trên đường cao tốc.

Nhiều trường đào tạo và sát hạch lái xe không cho phép học viên tập lái trên đường cao tốc (Ảnh: An Huy).

"Luật pháp không cấm, nhưng nếu giáo viên cho học viên đi vào đường cao tốc để tập lái thì sẽ bị "cắt phiên", tức không tính quãng đường đó trên thiết bị giám sát DAT (thiết bị ghi nhận thời gian và quãng đường) trên xe tập lái", anh H.H. nói.

Quy định này rất phổ biến tại các trường lái xe. Anh P.B., một giáo viên dạy lái xe khác ở TPHCM, cho hay, nơi anh làm việc cũng có quy định này. Lý do là học viên chưa có giấy phép lái xe (GPLX), chưa có nhiều kinh nghiệm, đi vào đường cao tốc sẽ rất nguy hiểm, và nếu không may xảy ra va chạm, hậu quả sẽ rất nặng nề.

Mai Trâm, sống tại TPHCM, vừa nhận GPLX, cho biết, suốt quá trình học lái, thầy không cho phép vào đường cao tốc để tập lái. Trên quốc lộ, thầy khuyến cáo Mai Trâm nên đi ở làn phải nếu đi chậm, nhường làn trái cho xe chạy nhanh.

Chị khẳng định: "Thầy chưa bao giờ khuyến khích học viên bám làn trái bất chấp".

"Phụ thuộc vào ý thức và văn hóa lái xe của mỗi người"

Theo anh H.H. và anh P.B., nếu học viên muốn thực hành trên đường cao tốc, cách giải quyết duy nhất là học viên thuê thầy dạy ngoài giờ để bổ túc kỹ năng. "Vẫn có những học viên sau khi có GPLX quay lại thuê thầy để bổ túc kỹ năng lái xe trên đường cao tốc. Khi đó, họ sẽ được thực hành quy tắc nhường làn trái cho xe cần vượt hoặc chạy nhanh", anh H.H. cho hay.

Tuy nhiên, cả hai đều thừa nhận rằng số lượng học viên học bổ túc sau khi có GPLX không nhiều, và dù đã phổ biến quy tắc "đi làn phải, vượt làn trái", giáo viên khó có thể đảm bảo được việc học viên sau này có thói quen "đi chậm bám làn trái" hay không.

"Điều đó phụ thuộc lớn vào ý thức và văn hóa lái xe của mỗi người", anh P.B. nói.

Ở những đoạn thông thoáng, tài xế nên tuân thủ quy tắc "đi làn phải, vượt làn trái" (Ảnh: Phước Tuần).

Nhìn nhận về vấn đề này, theo anh Thành Lê, việc không được rèn tay lái với các tình huống trên cao tốc chắc chắn ảnh hưởng tới khả năng của tài xế.

"Ai cũng có lần đầu tiên. Lần đầu tiên của các học viên được thực hiện dưới sự giám sát của các giáo viên, trên những chiếc xe tập lái có trang bị an toàn phù hợp, chắc chắn sẽ hơn là để những người vừa mới có GPLX ôm vô lăng, chở theo nhiều người, trên một chiếc xe có thể không được chuẩn bị kỹ, đối đầu với những tình huống dễ gây ức chế và căng thẳng".

"Khi học lái xe, nếu không được thực hành lái xe đường trường trên cao tốc, mỗi người cần tự trang bị thêm nhiều giờ thực hành có sự kèm cặp của giáo viên hoặc của người thân, bạn bè có kinh nghiệm để làm quen với việc xử lý tình huống ở tốc độ có thể lên tới 120km/h".

"Một khi tay lái đã vững vàng mới đủ kinh nghiệm để quan sát và nhường đường cho xe khác khi cần, mới có đủ sự tự tin để chuyển làn một cách hợp lý, cũng như đủ kiến thức để thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trên đường", anh nói.

"Đi chậm bám làn trái là hành vi phạm luật"

Để loại bỏ thói quen xấu này, anh H.H., cho rằng, phương pháp hiệu quả nhất là xử phạt. "Hiện tại, các tuyến cao tốc đều đã có camera giám sát, phạt nguội, cơ quan quản lý có thể dựa vào đó để phát hiện những xe đi dưới tốc độ tối thiểu, hoặc đi chậm ở làn trái, không chịu nhường đường cho xe phía sau chạy nhanh hơn. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để những người có thói quen này buộc phải thay đổi", anh H.H. nói.

Ô tô chạy chậm bám làn trái trên đường cao tốc là hành vi phạm luật, từ lâu đã có quy định và mức phạt rõ ràng.

Cụ thể, từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được thông qua vào năm 2024 đều quy định phương tiện tham gia giao thông di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhường làn đường bên trái cho xe cần vượt.

Ô tô chạy chậm bám làn trái trên đường cao tốc là hành vi phạm luật (Ảnh minh họa: Tiến Đức).

Người điều khiển ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi đã đủ điều kiện an toàn bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, cũng cần có góc nhìn cảm thông về thói quen "đi chậm bám làn trái", bởi hạ tầng cao tốc mới hình thành tại Việt Nam (tuyến cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên là TPHCM - Trung Lương, thông xe từ tháng 8/2009), nên nhiều người vẫn chưa có ý thức và văn hóa tham gia giao thông văn minh trên đường cao tốc.

Anh Thành Lê, cho rằng: "Việc tham gia giao thông ở tốc độ cao, lái xe tập trung trong thời gian dài là kỹ năng cần được rèn luyện thường xuyên. Trong khi đó, nhiều lái xe ở Việt Nam chỉ đi đường dài vào các dịp lễ Tết. Do đó, họ không biết cách ứng xử phù hợp với các tình huống lần đầu gặp phải".

Theo quan điểm của anh H.H., thực tế cũng không nên quá cứng nhắc, bởi hạ tầng và mật độ giao thông ở mỗi tuyến cao tốc không giống nhau. Quy tắc "đi làn phải, vượt làn trái" sẽ phù hợp ở những tuyến cao tốc rộng và thoáng.