Destinator khan hàng với tùy chọn màu “hot”, khách phải chờ đến giữa năm

Sau màn bùng nổ ở tháng đầu mở bán (tháng 12/2025) với gần 2.400 xe được tiêu thụ, Mitsubishi Destinator rơi vào tình trạng khan hàng ở những tháng đầu năm 2026.

Lượng xe về nhỏ giọt ảnh hưởng tới doanh số của mẫu C-SUV 7 chỗ này, cụ thể là 818 xe được bàn giao trong tháng 1, giảm xuống 513 chiếc ở tháng 2.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, nguồn cung của Mitsubishi Destinator chưa có dấu hiệu khởi sắc ở tháng 3. Đa phần các đại lý đều có sẵn xe thuộc phiên bản Premium tiêu chuẩn, trong khi đó biến thể cao cấp (Ultimate) được đưa về không nhiều, và chỉ có sẵn các màu cơ bản như trắng và đen.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Với tùy chọn màu xanh được khách Việt ưa chuộng, một đại lý tại Hà Nội cho biết phải đến tháng 5 mới có xe. Nhưng với xu hướng gia tăng của các đơn đặt hàng Destinator Ultimate màu xanh, tư vấn bán hàng không nắm chắc thời điểm bàn giao, “có thể trôi sang tháng 6 nếu không có người bỏ cọc”.

Dù cung không đủ cầu nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, không có đại lý nào xảy ra tình trạng đội giá hay “bia kèm lạc”. Với những người dùng quan tâm xe màu xanh, tư vấn bán hàng cho biết có thể ký hợp đồng đặt cọc với mức phí 10 triệu đồng, tuy nhiên ưu đãi đi kèm có thể thay đổi tùy theo tháng xe về.

Hiện tại, khách mua Destinator đang được hưởng khuyến mại theo chương trình của nhà phân phối, bao gồm giảm giá trực tiếp 35 triệu đồng và tặng kèm bộ chữ “Destinator”. Với ưu đãi này, biến thể Ultimate có giá bán lẻ đề xuất 855 triệu đồng được giảm còn 820 triệu đồng.

Ngoài ra, đa phần các đại lý đều có thêm những phần quà khá giống nhau, bao gồm: bảo hiểm thân vỏ, phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, camera hành trình, phim cách nhiệt, thảm sàn, thẻ giảm giá bảo dưỡng 3 năm.

Như vậy, dù hiệu ứng sản phẩm mới đang thúc đẩy sức tiêu thụ của Destinator, song nguồn cung là rào cản chính khiến “tân binh” này chưa thể cạnh tranh với Mazda CX-5 như kỳ vọng của nhà phân phối. Trong tháng 2, CX-5 vẫn là sản phẩm bán chạy nhất nhóm xe này, với doanh số đạt 1.008 chiếc.

Phân khúc này còn một số cái tên như MG HS, Haval H6 HEV… nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lợi thế cạnh tranh của Mazda CX-5 đến từ giá bán. Mẫu xe Nhật có giá khởi điểm từ 749 triệu, nhưng thường xuyên được giảm xuống dưới 700 triệu đồng tại đại lý, dễ tiếp cận hơn phần lớn đối thủ và thậm chí ngang giá bán lẻ đề xuất của một mẫu B-SUV như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng).

Tuy nhiên, sản phẩm gây chú ý lại là Ford Territory. Khác với các đối thủ, mẫu xe này không có ưu đãi từ nhà sản xuất, nhưng ghi nhận lũy kế doanh số 2 tháng đầu năm đạt 2.275 chiếc, chỉ xếp sau CX-5 (3.112 xe).