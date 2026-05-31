Chiếc xe độ mang tên Voi Bố Già của một biker Việt Nam. Theo chủ xe, đây là bản độ mang đậm dấu ấn của thợ Việt Nam, kết hợp giữa phong cách Chicano lowrider cùng kỹ thuật chế tác thủ công.

Bản độ V-REX đến từ chủ nhân Huỳnh Thanh Thảo. Chiếc V-Rex Travertson là dòng mô-tô thủ công đến từ Mỹ. Xe được xây dựng dựa trên nền tảng của chiếc Harley-Davidson V-Rod 1.250cc, lấy cảm hứng từ loài khủng long.

Điểm nhấn gồm thân xe kéo dài, bánh sau cỡ lớn 300mm và phần đầu xe được thiết kế ấn tượng. Xe được khoác lên mình lớp sơn airbrush 3D thủ công, tạo hiệu ứng chiều sâu ấn tượng.

The Recronom là bản độ Road Glide mang phong cách biomechanical. Nền tảng Road Glide với dáng bagger bề thế cùng thân xe lớn trở thành không gian lý tưởng để chủ nhân bản độ tạo nên những chi tiết đặc biệt.

Từ cánh gió, bình xăng đến đuôi xe đều được kết nối bằng các chi tiết airbrush mô phỏng xương, dây cáp, kim loại và cấu trúc hữu cơ. Điểm nổi bật là bánh trước kích cỡ 30 inch và thân xe kéo dài.

Bản độ của chiếc Heavy Duty Choppers lấy cảm hứng từ niềm đam mê cơ khí và thiết kế độc lạ. Chiếc xe gây ấn tượng với bộ khung kéo dài, dáng thấp, ba bánh cùng loạt chi tiết mạ chrome. Xe sử dụng hệ thống phuộc lò xo đôi, pô ti-tan đổi màu và dàn treo cơ khí phức tạp. Đây là mẫu xe đến từ CLB Mô tô Thể thao Bình Tân.

Bản độ STO Trike XO tạo điểm nhấn với các chi tiết CNC billet, cặp bánh 400mm. Theo chủ nhân bản độ, STO Trike XO được xây dựng mà không có bản vẽ, không có kit lắp ráp và hoàn toàn theo ngẫu hứng của người thợ.

Bản độ Harley Custom Chopper của Tâm Ghost Rider được xây dựng dựa trên mẫu xe đến từ Harley-Davidson. Điểm nhấn là đầu lâu khổng lồ, mắt đỏ phát sáng cùng bộ khung biomechanical. Toàn bộ thân xe được chế tác thủ công cùng nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.

Bản độ Iron Lotus của Huỳnh Thanh Thảo được xây dựng dựa trên chiếc Harley-Davidson V-Rod Custom. Theo chủ xe, tên gọi Iron Lotus - Bông sen thép đến từ niềm tin vào người phụ nữ vừa mạnh mẽ như thép, vừa mềm mại và bản lĩnh như bông sen.

Bộ ba chiếc xe được độ hầm hố gồm Honda VFR 1200 DCT, bản độ V-Rex và Yamaha V-Max 1.800cc.

Theo đại diện ban tổ chức, khách tham quan Superbike Fest 2026 có cơ hội chiêm ngưỡng dàn xe phân khối lớn độc lạ đến từ nhiều quốc gia, những màn trình diễn superbike, thi đấu off-road/adventure.

Sau sự kiện đầu tiên diễn ra tại Nha Trang, ban tổ chức kỳ vọng Superbike Fest sẽ được mở rộng sang nhiều quốc gia trong khu vực như Malaysia (dự kiến vào năm 2027), Thái Lan (2028)…

Việc luân phiên tổ chức tại các quốc gia sẽ giúp mở rộng phạm vi ảnh hưởng, đa dạng hóa trải nghiệm và gắn kết đam mê của người chơi xe phân khối lớn.

Superbike Fest 2026 do Tập đoàn Kỷ Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các câu lạc bộ xe phân khối lớn tại Việt Nam tổ chức.