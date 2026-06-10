Trong 6 năm liên tiếp, Toyota giữ vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, xe thuần điện chỉ đóng góp một phần nhỏ vào thành công của hãng xe Nhật Bản.

Toyota hiện vẫn bị đánh giá là chậm chân hơn nhiều đối thủ trong cuộc đua xe điện toàn cầu. Mặc dù đã bổ sung thêm các mẫu xe điện như C-HR, Urban Cruiser và dòng bZ nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, Toyota vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng kể trên thị trường xe điện đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Ông Akio Toyoda - Chủ tịch Toyota toàn cầu (Ảnh: Toyota).

Đầu năm 2024, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda từng nhận định xe điện sẽ không chiếm quá 30% doanh số ô tô toàn cầu. Theo ông, phần còn lại của thị trường sẽ thuộc về các công nghệ khác như hybrid, pin nhiên liệu hydro và động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon.

Ông cũng cho rằng tại nhiều khu vực trên thế giới, hạ tầng trạm sạc vẫn chưa đủ phát triển để thay thế hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong. Thậm chí, ở một số nơi, việc tiếp cận điện năng vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Carwow (Anh), Akio Toyoda thừa nhận ông từng cảm thấy mình là người thiểu số khi tiếp tục lên tiếng bảo vệ xe động cơ đốt trong.

"Mọi người đều chuyển sang xe điện. Đó là nỗi lo lớn nhất của tôi. Ba hoặc bốn năm trước, tôi là người duy nhất nói với truyền thông rằng tôi yêu mùi xăng, yêu âm thanh của động cơ và muốn giữ việc làm cho các nhà cung cấp động cơ đốt trong.

Nhưng giờ đây có cảm giác như chỉ còn mình tôi. Tôi cảm thấy rất cô đơn", ông Toyoda chia sẻ.

Bước sang năm 2026, Toyota dường như vẫn chưa cởi mở với xe điện theo cách mà hãng từng tạo nên cuộc cách mạng hybrid với mẫu Prius vào năm 1997.

Tuy nhiên, quan điểm của vị lãnh đạo Toyota không chỉ xuất phát từ niềm đam mê dành cho động cơ đốt trong.

"Chúng tôi đã bán khoảng 27 triệu xe hybrid. Những chiếc xe đó có tác động tương đương khoảng 9 triệu xe điện. Nhưng nếu chúng tôi sản xuất 9 triệu xe điện tại Nhật Bản, lượng khí thải carbon có thể còn tăng lên thay vì giảm xuống, bởi Nhật Bản vẫn phụ thuộc đáng kể vào các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện", ông Toyoda lập luận.

Dù phải đối diện với nhiều thách thức, Toyota vẫn thể hiện niềm tin vào tương lai của động cơ đốt trong. Hãng đang phát triển thế hệ động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh hoàn toàn mới dành cho các mẫu xe hiệu năng cao thuộc thương hiệu Gazoo Racing.

Bên cạnh đó, Toyota được cho là đang nghiên cứu kế hoạch hồi sinh dòng xe thể thao Celica, phát triển siêu xe hybrid GR GT sử dụng động cơ V8 và thử nghiệm công nghệ động cơ đốt trong chạy bằng hydro nhằm kéo dài vòng đời của loại động cơ này.