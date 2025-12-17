Châu Âu "mở đường" cho xe xăng tiếp tục song hành với xe thuần điện

Kế hoạch của châu Âu trong việc cấm hoàn toàn việc bán xe động cơ đốt trong vào năm 2035 đã phải thay đổi. Ủy ban châu Âu vừa công bố một bản sửa đổi lớn đối với các quy định cho ngành ô tô, bổ sung nhiều điều khoản linh hoạt hơn.

Thay vì yêu cầu giảm 100% lượng phát thải CO₂ từ xe hơi, các hãng xe giờ đây chỉ cần đạt mức giảm 90% kể từ năm 2035. 10% còn lại có thể được bù trừ thông qua việc sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp (e-fuel), cũng như tín chỉ phát thải gắn với việc sử dụng thép carbon thấp được sản xuất trong khối EU.

EU sẽ cho phép xe động cơ đốt trong và xe hybrid tiếp tục được bán sau năm 2035 (Ảnh minh hoạ: Mercedes-Benz).

Toàn bộ gói quy định mới cho ngành ô tô đã được chính thức công bố vào ngày 16/12, sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu vào năm 2026 để xem xét và phê duyệt.

Trên thực tế, việc này mở đường để xe động cơ đốt trong thuần túy, xe hybrid nhẹ, xe hybrid sạc điện (PHEV) và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV) tiếp tục song song tồn tại cùng xe thuần điện và xe sử dụng pin nhiên liệu. Đáng chú ý, đề xuất sửa đổi không đưa ra bất kỳ thời hạn mới nào cho việc khai tử động cơ đốt trong.

Khi đã đạt mục tiêu giảm 90% khí thải, sẽ không còn mốc pháp lý "cứng", buộc phải chấm dứt việc bán xe sử dụng động cơ đốt trong, miễn là các nhà sản xuất có thể cân đối lượng phát thải thông qua các cơ chế bù trừ được EU cho phép.

Các nhà sản xuất ô tô cũng sẽ thấy dễ thở hơn với các quy định áp dụng từ năm 2030, khi các mục tiêu phát thải sẽ được tính trung bình trong giai đoạn 2030-2032, mang lại sự linh hoạt giống như cách EU từng áp dụng với mốc năm 2025.

Những thay đổi này xuất hiện sau khi có sức ép từ các tập đoàn ô tô lớn như BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault và Stellantis. Thậm chí, CEO của Ford - ông Jim Farley - cũng từng cảnh báo EU rằng các mục tiêu trước đây là quá khắt khe. Rõ ràng, tiếng nói của giới doanh nghiệp đã có tác động.

Sức ép từ thượng tầng

Quyết định trên là kết quả sau một năm diễn ra nhiều cuộc gặp cấp cao giữa quan chức EU và ngành công nghiệp ô tô, nằm trong khuôn khổ “đối thoại chiến lược” nhằm khôi phục niềm tin sau nhiều năm căng thẳng, phần lớn bắt nguồn từ hệ lụy của bê bối gian lận khí thải diesel của Volkswagen.

Dù vậy, EU không từ bỏ mục tiêu “chuyển đổi xanh”. Ủy ban châu Âu đang tăng cường ưu đãi cho các mẫu xe điện nhỏ, giá phải chăng được sản xuất tại châu Âu, thông qua cơ chế “siêu tín chỉ” giúp các hãng xe đáp ứng chuẩn phát thải.

Một phân hạng phương tiện mới mang tên M1E cũng sẽ được áp dụng cho các mẫu xe điện dài dưới 4,2m, qua đó đơn giản hóa quy định và giúp các chính phủ dễ dàng triển khai chính sách hỗ trợ có mục tiêu.

Giảm gánh nặng cho ngành ô tô

Để mang lại sự ổn định dài hạn cho các nhà sản xuất ô tô, Ủy ban châu Âu còn đề xuất dừng các quy định mới trong vòng 10 năm. Khoảng “tạm dừng” này có thể giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong tuân thủ, đồng thời cho phép các hãng lập kế hoạch sản phẩm dài hơi hơn.

Nói một cách ngắn gọn, EU không hoàn toàn thoái lui trong nỗ lực phổ biến xe điện, cắt giảm khí thải, nhưng thay thế sự cứng nhắc trước đây bằng tính thực tế cao hơn. Động cơ đốt trong sẽ không bị khai tử sau năm 2035, mà chỉ được quản lý chặt chẽ hơn so với trước.

Song song với những thay đổi chính sách, Ủy ban châu Âu cũng công bố thêm các gói hỗ trợ cho sản xuất pin tại châu Âu, đầu tư vào "xe định nghĩa bằng phần mềm" và yêu cầu hàm lượng nội địa mới đối với xe điện. Những bước đi này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc.