CEO Lotus gây tranh cãi khi nói xe thể thao nặng trên 1,8 tấn là hạng xoàng

Lotus Emeya (bên trái) và Lotus Eletre (Ảnh: Lotus).

CEO Feng Qingfeng của Lotus đã gây chú ý khi tuyên bố tại một sự kiện truyền thông rằng mọi mẫu xe thể thao có trọng lượng trên 1,8 tấn đều là hạng xoàng.

Phát biểu này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, bởi tất cả các mẫu xe năng lượng mới mang thương hiệu Lotus hiện nay, bao gồm cả siêu xe Lotus Evija, đều nặng hơn đáng kể so với ngưỡng 1,8 tấn mà ông đề cập.

Tại sự kiện, ông Feng Qingfeng cho biết Lotus đã đặt ra một tiêu chuẩn mới về trọng lượng cho các mẫu xe thể thao của hãng, đó là phải dưới 1,8 tấn. Vị CEO nhấn mạnh rằng bất kỳ mẫu xe thể thao nào vượt quá mức trọng lượng này đều chỉ ở mức tầm thường.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng thông số công suất cực đại cao giờ đây không còn nhiều ý nghĩa. Theo Feng Qingfeng, trong thời đại điện khí hóa, việc tạo ra những mẫu xe có công suất lớn là điều khá dễ dàng, nhưng điều đó có thể dẫn đến khả năng điều khiển không thực sự tốt.

Ông cho biết, ngay cả một chiếc xe sở hữu công suất 2.000 mã lực nhưng nặng hơn 1,8 tấn cũng chỉ là "hạng xoàng".

CEO Lotus Feng Qingfeng (Ảnh: Mandian Zixun).

Tham vọng của Lotus trong việc duy trì triết lý xe thể thao nhẹ là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, phát biểu của vị CEO này lại vô tình khiến chính dải sản phẩm hiện tại của hãng trở thành tâm điểm chỉ trích. Lý do là toàn bộ các mẫu xe thuần điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV) mang logo Lotus đều nặng trên 1,8 tấn.

Danh sách này bao gồm Eletre và Emeya, hai mẫu xe được Lotus quảng bá lần lượt là "hyper SUV" và "hyper-GT".

Thậm chí, ngay cả siêu xe Evija với công suất 1.500kW (2.011 mã lực) và giá khởi điểm 2,3 triệu USD cũng có trọng lượng vượt quá 1,8 tấn. Cụ thể, xe Evija nặng 1.894kg, Emeya nặng 2.455kg, Eletre nặng 2.600kg và Eletre X nặng 2.625kg.

Hiện chỉ có mẫu xe sử dụng động cơ xăng Lotus Emira đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe mà CEO của hãng đề ra, với trọng lượng không tải 1.460kg. Theo cách phân loại của Feng Qingfeng, đây sẽ là mẫu xe thể thao "đích thực" duy nhất trong danh mục sản phẩm của Lotus hiện nay.

Bỏ qua yếu tố hài hước, nhiều ý kiến cho rằng vị CEO đang ngầm hé lộ về mẫu xe thể thao PHEV sử dụng động cơ V8 mà Lotus mới công bố gần đây. Mẫu xe này dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2028 và có thể sẽ sở hữu trọng lượng dưới 1,8 tấn.