CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini cho biết ông không lo ngại trước sự gia tăng của các mẫu xe hiệu suất cao đến từ Trung Quốc.

Dòng siêu xe của Lamborghini (Ảnh: Lamborghini).

Theo vị CEO này, các mẫu xe đến từ Trung Quốc chưa thể mang lại cảm xúc mãnh liệt như những sản phẩm của Lamborghini.

Trong một thập kỷ qua, các hãng xe Trung Quốc dành phần lớn thời gian phát triển các dòng xe phổ thông. Tuy nhiên, một số hãng đã mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc xe thể thao và siêu xe hiệu suất cao.

Theo Carscoops, xe thể thao và xe hiệu suất cao của Trung Quốc thường được phát triển với mô-tơ điện nhỏ gọn kết hợp bộ pin dung lượng lớn.

Mẫu YangWang U9 từng thiết lập kỷ lục tốc độ đối với xe thương mại vào cuối năm ngoái. Gần đây, Denza Z ra mắt với 3 mô-tơ điện, sản sinh công suất lên đến 1.582 mã lực. Mẫu xe này có giá bán thấp hơn Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Mẫu xe thể thao chạy điện Denza Z (Ảnh: Denza).

Tuy nhiên, ông Stephan Winkelmann tỏ ra không lo lắng trước sự phát triển của xe hiệu suất cao đến từ Trung Quốc.

Trong chia sẻ với tờ Auto Express, ông Stephan Winkelmann khẳng định: "Chúng tôi không coi đây là mối đe dọa, bởi vì họ đang làm xe điện". Vị CEO này cho biết các thương hiệu Trung Quốc không thể cạnh tranh với Lamborghini về hiệu suất, âm thanh động cơ và cảm xúc khi cầm lái.

Theo Carscoops, nhận định này có thể chưa phản ánh đầy đủ năng lực của các mẫu xe hiệu suất cao đến từ Trung Quốc.

Vị CEO của hãng siêu xe Italy có lý khi đề cập đến âm thanh và cảm xúc đặc trưng khi cầm lái những chiếc Lamborghini. Dù một chiếc siêu xe điện có tốc độ ấn tượng đến đâu, xe vẫn khó mang lại cảm giác phấn khích giống một mẫu siêu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, Great Wall Motors (GWM), nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đang phát triển một mẫu siêu xe động cơ đặt giữa không sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Theo Carscoops, mẫu siêu xe của GWM được trang bị hệ thống hybrid cắm sạc (PHEV), sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp kép 4.0L. Xe sử dụng cấu trúc khung gầm liền khối bằng sợi carbon. Mẫu siêu xe mới này sẽ nhắm vào phân khúc của Ferrari SF90 Stradale.